O1 Group заключила соглашение о продаже Laysa Group своего пакета O1 Properties Limited

МОСКВА, 5 мар /ПРАЙМ/. O1 Group Бориса Минца заключила соглашение о продаже Laysa Group своего пакета в компании O1 Properties Limited, сделка закроется после получения разрешения от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России и согласования кредиторов, сообщает группа в понедельник.

"O1 Group заключила соглашение с Laysa Group (основной операционный бизнес ведет АО "Лайса") о продаже своего пакета O1 Properties Limited. Сделка структурирована через продажу компании-акционера и закроется после получения соответствующего разрешения от Федеральной антимонопольной службы и согласования кредиторов", — говорится в сообщении.

Одним из условий сделки стало обязательство Laysa Group погасить кредит O1 Group перед МКБ на 25 миллиардов рублей.

Дмитрий Минц, занимающий пост председателя правления O1 Properties Management Ltd (российская компания, ведущая операционную деятельность O1 Properties Limited), уходит со своего поста, на эту должность будет назначен Баграт Газарян. При этом Дмитрий Минц остается на посту председателя совета директоров O1 Properties Limited.

Компания O1 Properties (входит в O1 Group Бориса Минца) основана в 2010 году, владеет и управляет портфелем из 15 бизнес-центров в Москве общей арендуемой площадью 584 тысячи квадратных метров. Рыночная стоимость этого портфеля составляет, по данным компании, 4,34 миллиарда долларов.

Laysa — рекламный оператор out-of-home. Компания была основана в 1994 году, с 2006 года является официальным рекламным оператором РЖД. Головной офис находится в Москве, компания имеет разветвленную федеральную сеть филиалов.