BCG: Россияне ради интернета готовы отказаться от алкоголя, сладостей и секса

МОСКВА, 6 мар /ПРАЙМ/. Около половины россиян готовы ради интернета отказаться на год от алкоголя, треть - от сладостей, а почти каждый десятый - даже от секса, говорится в исследовании консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).

Исследование "Насколько цифровизированы российские потребители?", которое имеется в распоряжении РИА Новости, было проведено в 2017 году среди 4 тысяч респондентов от 14 лет из всех федеральных округов с учетом 42 категорий покупок в трех направлениях - продовольственные товары, непродовольственные товары, услуги. В каждой региональной выборке - минимум 25% на каждую из доходных категорий (по среднедушевому доходу): менее 27 тысяч рублей, 27-60 тысяч рублей, более 60 тысяч рублей.

Результаты исследования показали, что россияне являются весьма активными интернет-пользователями: 92% респондентов пользуются интернетом ежедневно, а 83% проводят в сети от двух до восьми и более часов в день. Ценность интернета в жизни людей с 2013 года заметно повысилась: число тех, кто посчитал бы исчезновение глобальной паутины катастрофой, в 2017 году выросло до 65% с 48% в 2013 году.

"Для того чтобы сохранить возможность выхода в сеть, немалое число респондентов готово на год отказаться от алкоголя (44%), кофе (27%), личного автомобиля (20%), секса (8%) и даже общения с друзьями (3%), и лишь 19% из них не готовы жертвовать ничем ради интернета", - говорится в исследовании. Почти треть опрошенных (31%) готово отказаться от сладкого, 24% - от спорта и фитнеса.

ПРИЧИНЫ ВЛЕЗТЬ В ПАУТИНУ

По данным исследования BCG, число интернет-пользователей, которые проводят время в поиске информации (91%) или общения в соцсетях (73%), намного превышает число тех, кто совершает покупки онлайн (68%).

"Причем, если отдельные непродовольственные категории уже нашли своих онлайн-покупателей (до 30%), то ситуация с продуктами питания намного скромнее - всего 10% потребителей приобретают их через интернет. В то же время растет популярность оплаты онлайн различных услуг и сервисов, например, связи и интернета (45%), ЖКХ (38%), авиа/ж-д билетов (40%)", - отмечается в релизе.

Кроме покупок, поиска информации и соцсетей, респонденты назвали такие виды использования интернета как чтение новостей, просмотр онлайн-видео и фильмов, электронная почта, банковские услуги, мессенджеры и многое другое.

"В числе самых предпочтительных (респондентов попросили выделить три из всего списка) лидируют две категории: поиск информации (52%) и - с большим отрывом - соцсети (11%). Только 3% респондентов назвали шопинг в числе своих главных целей использования интернета", - добавляет BCG.

Интенсивность использования россиянами интернета для покупки различных товаров меняется в зависимости от сегментов: наибольшая - в непродовольственных категориях (до 30%), наименьшая - в категориях продуктов питания (10%).

"46% потребителей вообще не пользуются интернетом при покупке или выборе продуктов питания, а чаще всего (25% пользователей) прибегают к интернету для сравнения цен и поиска информации о различных продуктах", - добавляется в сообщении.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ

По мнению консалтинговой компании, результаты исследования подтверждают тезис о том, что в России пока еще недостаточно развита электронная коммерция. Партнер и управляющий директор BCG, глава экспертной практики по розничной торговле и потребительским товарам в России и СНГ Иван Котов отметил, что, как ожидается, этот сегмент в РФ будет активно развиваться.

"Для этого есть несколько причин. Во-первых, еще не реализован существенный потенциал, ведь доля онлайн-продаж в России в 4 раза меньше, чем в странах-лидерах, то есть шансы преуспеть на ненасыщенном рынке очень высоки. Во-вторых, объективно происходит цифровизация не только ритейла, но и многих других секторов экономики", - сказал Котов, слова которого приводятся в релизе.

Еще один фактор, по его словам - повышение доверия населения к онлайн-платежам наряду с ростом проникновения интернета и мобильных устройств. "Если в 2012 году платежные карты имелись лишь у 70% интернет-пользователей, то в 2017 году - уже почти у каждого", - указал он.

"Наконец, география доставки по стране постоянно расширяется, делая доступными для жителей глубинки все более разнообразные товары. Участники рынка наращивают свои мощности, и конкуренция обостряется", - добавил Котов.

Кроме того, отметил он, наиболее успешные ритейлеры за счет инвестиций в развитие складских помещений и транспортную логистику, в последние годы смогли значительно увеличить и улучшить пропускную способность своей инфраструктуры.