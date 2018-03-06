FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Золото дорожает на фоне сохранения геополитической напряженности


Commodities / Рынки

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Золото растет в цене во вторник утром на фоне сохранения геополитической напряженности после заявлений президента США Дональда Трампа о планах введения ввозных пошлин на сталь и алюминий в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.46 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,8 доллара, или на 0,29%, до 1323,8 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро поднималась на 0,38%, до 16,47 доллара за унцию.

Цену золота, которое традиционно считается безопасным активом, поддерживают опасения трейдеров относительно возможного начала торговой войны. Эта обеспокоенность была вызвана заявлением президента США Трампа в прошлый четверг о вводе ввозных пошлин на сталь в размере 25% и на алюминий - в размере 10%. Пошлины будут действовать в течение длительного периода времени, отметил президент. В пятницу Трамп также заявил, что когда страна теряет миллиарды долларов на торговле с другими государствами, то это оправдывает торговые войны.

"Золото растет в цене из-за разговоров о торговых войнах", - приводит агентство Рейтер слова товарного стратега TD Securities Дэниела Гали (Daniel Ghali). К тому же, по мнению эксперта, торговая война может удерживать Федеральную резервную систему (ФРС) США от активного подъема процентной ставки, что станет позитивным фактором для золота.

Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию доллара. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.

Дополнительную поддержку золоту оказывает неопределенная политическая ситуация в Италии, где в воскресенье состоялись парламентские выборы. После подсчета почти 100% голосов коалиция правоцентристских партий продолжает лидировать на выборах в обе палаты итальянского парламента. При этом ни одна партия не набирает достаточно голосов, чтобы претендовать на большинство в высшем законодательном органе и, следовательно, на право сформировать новое правительство страны.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ