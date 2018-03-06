События в сфере макроэкономики и бизнеса 6 марта

Когда Где и что Предыдущее значение Факт

16:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0,3% 0,3%

16:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 2,2% 2,3%

RUB ГМК Норильский Никель - аудированная консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 2017

16:00 мск (13:00 GMT, 08:00 NY) RUB ГМК Норильский Никель - телеконференция менеджмента

RUB Ростелеком - финансовая отчетность по МСФО за 4кв2017/2017

18:00 мск (15:00 GMT, 10:00 NY) RUB Ростелеком - телеконференция менеджмента

RUB Группа ЛСР - финансовая отчетность по МСФО за 2017

RUB QIWI - ВОСА (реестр закрыт 29.01.2018, вопрос отказа от реализации преимущественного права в отношении не более 8,5 млн акций класса B /14% капитала, или 18,9% акций этого класса/ - выпуск в рамках опциона)

RUB КАМАЗ - СД (вопросы подготовки ГОСА)

RUB Роснефть - СД (предложения акционеров по кандидатурам для избрания в СД и ревизионную комиссию на ГОСА)