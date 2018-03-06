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События в сфере макроэкономики и бизнеса 6 марта


Рынки
  • #Аналитика
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 6 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:01 GBPВеликобритания - Объём розничных продаж от BRC (г/г) (февраль)0,6%0,6% (факт)
3:30 AUDАвстралия - Баланс счета текущих операций (4кв2017) 11 млрд австрал. долл 14 млрд австрал. долл (факт)
3:30 AUDАвстралия - Объём розничных продаж (м/м) (январь)-0,5%0,1% (факт)
6:30 AUDАвстралия - Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке1,5%1,5% (факт)
15:30 USDСША - Выступление члена FOMC Уильяма C. Дадли (президент ФРБ Нью-Йорка)
18:00 USDСША - Объём промышленных заказов (м/м) (январь)1,70%-0,40%
18:00 CADКанада - Индекс деловой активности (PMI) Ivey (февраль)55,256,3
21:15 GBPВеликобритания - Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Энди Халдейна

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
16:00 RUBИндекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0,3%0,3%
16:00 RUBИндекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 2,2%2,3%
 RUBГМК Норильский Никель - аудированная консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 2017
16:00 мск (13:00 GMT, 08:00 NY)RUBГМК Норильский Никель - телеконференция менеджмента
 RUBРостелеком - финансовая отчетность по МСФО за 4кв2017/2017
18:00 мск (15:00 GMT, 10:00 NY)RUBРостелеком - телеконференция менеджмента
RUBГруппа ЛСР - финансовая отчетность по МСФО за 2017
 RUBQIWI - ВОСА (реестр закрыт 29.01.2018, вопрос отказа от реализации преимущественного права в отношении не более 8,5 млн акций класса B /14% капитала, или 18,9% акций этого класса/ - выпуск в рамках опциона)
 RUBКАМАЗ - СД (вопросы подготовки ГОСА)
 RUBРоснефть - СД (предложения акционеров по кандидатурам для избрания в СД и ревизионную комиссию на ГОСА)
 RUBРаспадская - СД (предложения акционеров по кандидатурам для избрания в СД и ревизионную комиссию на ГОСА)
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