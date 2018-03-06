События в сфере макроэкономики и бизнеса 6 марта

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 6 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:01
|GBP
|Великобритания - Объём розничных продаж от BRC (г/г) (февраль)
|0,6%
|0,6% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия - Баланс счета текущих операций (4кв2017)
|11 млрд австрал. долл
|14 млрд австрал. долл (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия - Объём розничных продаж (м/м) (январь)
|-0,5%
|0,1% (факт)
|6:30
|AUD
|Австралия - Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке
|1,5%
|1,5% (факт)
|15:30
|USD
|США - Выступление члена FOMC Уильяма C. Дадли (президент ФРБ Нью-Йорка)
|18:00
|USD
|США - Объём промышленных заказов (м/м) (январь)
|1,70%
|-0,40%
|18:00
|CAD
|Канада - Индекс деловой активности (PMI) Ivey (февраль)
|55,2
|56,3
|21:15
|GBP
|Великобритания - Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Энди Халдейна
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|16:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0,3%
|0,3%
|16:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|2,2%
|2,3%
|RUB
|ГМК Норильский Никель - аудированная консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 2017
|16:00 мск (13:00 GMT, 08:00 NY)
|RUB
|ГМК Норильский Никель - телеконференция менеджмента
|RUB
|Ростелеком - финансовая отчетность по МСФО за 4кв2017/2017
|18:00 мск (15:00 GMT, 10:00 NY)
|RUB
|Ростелеком - телеконференция менеджмента
|RUB
|Группа ЛСР - финансовая отчетность по МСФО за 2017
|RUB
|QIWI - ВОСА (реестр закрыт 29.01.2018, вопрос отказа от реализации преимущественного права в отношении не более 8,5 млн акций класса B /14% капитала, или 18,9% акций этого класса/ - выпуск в рамках опциона)
|RUB
|КАМАЗ - СД (вопросы подготовки ГОСА)
|RUB
|Роснефть - СД (предложения акционеров по кандидатурам для избрания в СД и ревизионную комиссию на ГОСА)
|RUB
|Распадская - СД (предложения акционеров по кандидатурам для избрания в СД и ревизионную комиссию на ГОСА)