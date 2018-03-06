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Биржи АТР закрылись ростом вслед за рынками США


Рынки / Индексы

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника ростом вслед за подъемом американских индексов в понедельник на ослаблении опасений касательно глобальной торговой войны, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 поднялся на 1,79%, до 21417,76 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,53%, до 2411,41 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1%, до 3289,74 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,17%, до 1852,22 пункта, а гонконгский Hang Seng Index – на 2,09%, до 30510,73 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 1,14%, достигнув 5962,4 пункта.

Поддержку биржам азиатского региона оказал подъем на фондовых площадках в США накануне на 1-1,4% на ослаблении опасений касательно глобальной торговой войны. В частности, участники рынков надеются, что негативное восприятие мировым сообществом планов президента США Дональда Трампа по введению импортных пошлин на сталь и алюминий заставят его пересмотреть или скорректировать свое решение.

"Учитывая преобладающий негативный отклик со стороны лидеров отрасли, международных финансовых рынков и даже лояльных членов администрации Трампа, растет оптимизм относительно возможных существенных послаблений (ред. - планов по введению пошлин)", - приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика OANDA Стивена Иннеса (Stephen Innes).

Кроме того, участники торгов обратили внимание на внутренние новости региона. Так, глава Банка Японии Харухико Курода заявил, что регулятор будет продолжать мягкую денежную политику до тех пор, пока не будет достигнут целевой показатель по инфляции в 2%. По словам Куроды, комитет по денежной политике сходится в том, что инфляция может достичь 2% примерно в 2019-2020 финансовом году, который начнется в апреле 2019 года, однако для данного прогноза существуют некоторые риски и неопределенности. При этом на прошлой неделе Курода заявил, что отказ от мягкой денежной политики будет рассматриваться в 2019 финансовом году (с 1 апреля 2019 по 31 марта 2020 года).

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