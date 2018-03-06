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Биржи Европы растут на снижении опасений глобальной торговой войны


Рынки / Индексы

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Индексы основных европейских фондовых бирж демонстрируют положительную динамику во вторник на фоне переоценки рисков, связанных с возможным вводом импортных пошлин в США на сталь и алюминий, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.35 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,9%, до 7180,25 пункта, французский CAC 40 на 0,59%, до 5197,55 пункта, немецкий DAX - на 1,11%, до 12224,62 пункта.

Рост на биржах во вторник связан со снижением опасений относительно развертывания торговой войны. Обеспокоенность на рынках возникла на прошлой неделе после заявлений президента США Дональда Трампа о намерении ввести ввозные пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. Аналитики компании "Сбербанк КИБ" в обзоре, имеющемся в распоряжении РИА Новости, указывают, что судя по высказываниям в СМИ, администрация президента США пока еще рассматривает возможные варианты действий.

"Многие влиятельные политики уже предложили президенту США пересмотреть протекционистские планы. Теперь участники рынков будут следить за тем, станет ли Дональд Трамп настаивать на реализации своих требований и сможет ли он воплотить их в реальные шаги или ограничится постами в Twitter", - добавили эксперты.

Кроме того, участники торгов продолжают отыгрывать внутренние политические новости. В частности, в воскресенье немецкие социал-демократы согласились создать новое правительство Германии вместе с альянсом ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель, завершив процесс нескольких недель. В понедельник газета Zeit со ссылкой на представителя президента ФРГ сообщила, что Франк-Вальтер Штайнмайер выдвинул кандидатуру Меркель для переизбрания на пост канцлера Германии.

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