Рубль днем слегка снижался к доллару и евро на стабилизации нефти около $65,5

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Рубль днем слегка снижался в рамках коррекции к доллару и к евро на фоне стабилизации рынка нефти около уровня 65,5 доллара за баррель, говорят трейдеры.

Рубль остается под давлением: рублевая цена "черного золота" поднялась в район 3,7 тысячи рублей, отмечают эксперты.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 13.54 мск повышался на 2 копейки - до 56,44 рубля, курс евро - на 6 копеек, до 69,67 рубля.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Курс рубля днем слегка корректировался вниз к доллару и к евро после ощутимого роста накануне вечером вслед за нефтью.

Во вторник нефтяные котировки стабилизировались около уровня 65,5 доллара за баррель Brent, что заставило притормозить и курс рубля.

Игроки рынка ждут комментариев от участников неформальной встречи ОПЕК с американскими производителями сланцевой нефти в ходе конференции CERAWeek в Хьюстоне.

Первая подобная встреча состоялась в прошлом году также на конференции CERAWeek в Хьюстоне. Как сообщил генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо, целью новой встречи является налаживание контакта, а не обсуждение цен на нефть или участия компаний США в сделке ОПЕК+.

В целом же курс рубля остается под давлением на фоне сохранения рисков торговых войн после инициативы США о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий. В этих условиях рубль слабее шел вверх, чем нефть против доллара накануне вечером. В итоге, рублевая цена "черного золота" поднялась немного выше уровня 3,7 тысячи рублей за баррель.

Доллар и евро днем прибавляли к рублю в пределах 0,1%, оставаясь ниже ключевых уровней 57 и 70 рублей соответственно.

ПРОГНОЗЫ

Курсовые движения рубля по-прежнему во многом определяются внешними рынками, рассуждает Дмитрий Полевой из ING Bank.

Впрочем, вчерашний вечерний рост российской валюты открывает возможность движения курса к 56 рублям за доллар и ниже, оценил он.

Помимо смягчения внешнего фона в поддержку рублю может выступить и повысившийся спрос на рублевую ликвидность, считает Татьяна Евдокимова из Нордеа банка. Краткосрочные ориентиры по паре USD/RUB – 56,4-57, оценила она.

Ожидаемый дневной диапазон для движения котировок доллара во вторник составляет 56-57 рублей, для европейской валюты - 69-70,3 рубля, оценил Иван Марчена из ГК Forex Club.