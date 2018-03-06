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ЦБ с начала года провел несколько сделок с золотом на Московской бирже


Commodities / Рынки

 

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Банк России с начала года провел несколько сделок с золотом на Московской бирже, сообщила директор департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России Лариса Селютина.

"Банк России ежедневно в (биржевом - ред.) стакане выставляет предложения, но сделок было несколько только в начале года. Рынок должен сказать, что нужно поменять, чтобы они (участники рынка - ред.) активизировались", - сказала она на конференции "Золото России".

При этом Селютина не уточнила размер сделок, отметив, что на объеме торгов это не сказалось.

Банк России с 1 ноября, наряду с покупкой золота на внебиржевом рынке, выставляет заявки на покупку золота на Московской бирже для развития организованного рынка драгметаллов.

 

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