Евро ускорил рост к доллару на ожиданиях встречи ЕЦБ и политических событиях

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Курс евро укрепляет позиции к доллару во вторник днем в преддверии очередного заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и на фоне политических новостей из Германии и Италии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.33 мск курс евро к доллару рос до 1,2384 доллара с 1,2336 доллара на предыдущих торгах. Курс доллара к иене рос до 106,34 иены со 106,21 иены за доллар на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,15%, до 89,94 пункта.

В четверг состоится очередная встреча ЕЦБ. Ряд аналитиков полагает, что регулятор на мартовском заседании может объявить о некотором ужесточении монетарной политики, в частности об отказе увеличения объема и длительности программы выкупа активов. "Отказ от курса на смягчение монетарной политики на этой встрече, вероятно, усилит позиции евро", - сказал телеканалу CNBC главный экономист DNB Bank Керсти Хаугланд (Kjersti Haugland).

По итогам последнего заседания, которое состоялось в январе, ЕЦБ ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%. Регулятор также сохранил объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) на уровне 30 миллиардов евро ежемесячно по сентябрь 2018 года.

Кроме того, поддержку евро продолжают оказывать позитивные новости из Германии. В воскресенье немецкие социал-демократы согласились создать новое правительство Германии вместе с альянсом ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель, завершив процесс нескольких недель. В понедельник газета Zeit со ссылкой на представителя президента сообщила, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выдвинул кандидатуру Меркель для переизбрания на пост канцлера Германии.

Трейдеры также продолжают следить за событиями в Италии, где в воскресенье состоялись парламентские выборы. После подсчета почти 100% голосов коалиция правоцентристских партий продолжает лидировать на выборах в обе палаты итальянского парламента. При этом ни одна партия не набирает достаточно голосов, чтобы претендовать на большинство в высшем законодательном органе и, следовательно, на право сформировать новое правительство страны.