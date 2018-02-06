Рынок акций РФ умеренно растет вслед за нефтью и рублем против доллара

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно растет по основным индексам вслед за нефтью и рублем, укрепляющимся против доллара.

Индекс Мосбиржи к 16.39 мск рос на 0,19% - до 2313,91 пункта, индекс РТС - на 1,14%, до 1294,13 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 8 копеек - до 56,34 рубля, курс евро рос на 24 копейки - до 69,85 рубля.

Апрельский фьючерс марки Brent растет на 0,66% - до 65,97 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

"К середине торгового дня основные российские фондовые индексы Мосбиржи и РТС демонстрируют неравномерный прирост по отношению к уровням предыдущего закрытия. Долларовый индекс РТС сильно повысился под влиянием усилившегося укрепления рубля по отношению к североамериканской валюте. В то же время рублевый индекс Мосбиржи заметно отступил от своего утреннего максимума, перейдя в состояние консолидации", - комментирует Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Одним из наиболее заметных движений в первом эшелоне стала неоднозначная внутридневная динамика акций ГМК "Норильский никель" GMKN, отмечает Манжос из ИК "Норд-Капитал". Они сумели сменить свою глубокую утреннюю просадку на опережающий прирост, добавляет он. Стимулом для резкого роста волатильности в указанных бумагах послужила публикация консолидированной финансовой отчетности эмитента по МСФО за 2017 год, поясняет аналитик.

Так, "Норильский никель" по итогам 2017 года сократила чистую прибыль по МСФО на 16% - до 2,123 миллиарда долларов. При этом выручка ГМК за отчетный период при этом увеличилась на 11% - до 9,146 миллиарда долларов. Показатель EBITDA вырос на 2% - до 3,995 миллиарда долларов.

К текущему моменту акции "Норникеля" поднимаются на 0,69%.

Георгий Ващенко из "Фридом Финанс" полагает, что бумаги ГМК в ближайшие дни сохранят высокую волатильность, и в марте будут торговаться в широком боковом коридоре 10,5-12 тысяч рублей.

Бумаги "Ростелекома" RTKM поднимаются (префы – на 1,02%, обыкновенные акции – на 0,7%) на фоне публикации позитивных данных по МСФО.

Выручка "Ростелекома" по МСФО в четвертом квартале выросла на 5% - до 84,113 миллиарда рублей, чистая прибыль возросла на 16% - до 4,169 миллиарда рублей.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста акции Московской биржи (2,94%), ММК (1,93%), префы "Татнефти" TATN(1,74%), акции МТС MTSS(1,38%) и акции "Акрона" AKRN(1,2%).

Среди лидеров падения – акции "Магнита" MGNT(-2,4%), "Полюса" (-1,66%), префы "Сургутнефтегаза" SNGS(-1,58), акции НЛМК (-1,53%), ТМК (-1,26%), "Аэрофлота" AFLT(-1,07%) и акции "Уралкалия" (-1,06%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Индекс Мосбиржи проведет очередную мартовскую сессию в границах 2280-2330 пунктов. Чем выше забирается рублевый индикатор, тем меньше инвесторы готовы продолжать покупать", - говорит Александр Разуваев из "Альпари".

До конца дня Евгения Абрамович из Dukascopy Bank SA ждет постепенного снижения индексов акций на опасениях того, что завтра в Бежевой книге ФРС США укажет на рост экономической активности в стране, что усиливает вероятность повышения ставок на заседании регулятора через две недели.

До конца дня индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне с границами 2300-2330 пунктов, полагает Иван Марчена из Forex Club.

Евгений Коровин из компании "Сбербанк SBER Управление Активами" сохраняет нейтральный взгляд на движение фондового рынка на этой неделе.