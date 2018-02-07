Рынок акций РФ закрылся разнонаправленно на дешевеющей нефти

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций закрылся разнонаправленно по основным индексам на ухудшении динамики нефти перед публикацией данных от Американского института нефти.

Индекс Мосбиржи к закрытию снизился на 0,27% - до 2303,32 пункта, индекс РТС поднялся на 0,15%, до 1281,43 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.21 мск рос на 27 копеек - до 56,69 рублей, курс евро - на 77 копеек - до 70,38 рубля.

Апрельский фьючерс марки Brent снижается на 0,11% - до 65,47 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

"Несмотря на положительный внешний фон, российский фондовый рынок показал слабую динамику, с небольшим плюсом закрылись акции нефтегазового, финансового секторов и сектора телекоммуникаций", - комментирует Айнур Дуйсембаева из Бинбанка.

"Котировки углеводородов, заметно поднявшиеся вчера вечером на ожиданиях новостей от встречи ОПЕК с крупнейшими нефтяниками США в Хьюстоне, утром консолидировались на достигнутых уровнях и в течение всего дня не проявляли ни малейшего желания шевелиться. Только перспективы возможного изменения запасов сырой нейти от Американского института нефти, которые выйдут в 00.30 мск, вызвали некоторую волатильность. Впрочем, расти или падать в ожидании выхода статистики, инвесторы так и не определились, в результате вторую половину дня котировки скакали вверх-вниз без каких-то определенных идей", - комментирует Алексей Коренев из "Финама".

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

К закрытию торгов акции "Норникеля" перешли к снижению и опустились на 0,34% на фоне данных по МСФО за 2017 год.

Так, ГМК "Норильский никель" GMKN по итогам 2017 года сократила чистую прибыль по МСФО на 16% - до 2,123 миллиарда долларов. При этом выручка ГМК за отчетный период при этом увеличилась на 11% - до 9,146 миллиарда долларов. Показатель EBITDA вырос на 2% - до 3,995 миллиарда долларов.

Чистый долг "Норникеля" на конец 2017 года составил 8,201 миллиарда долларов, что в 1,8 раза выше показателя за 2016 год. Нормализованный чистый долг в целях расчета дивидендов (нормализован на сумму промежуточных дивидендов и депозитов со сроком погашения свыше 90 дней) составил 7,495 миллиарда долларов.

"В связи с ростом долговой нагрузки до предельной, после чего дивиденд сокращается, растет риск обострения конфликта акционеров и запуска так называемой "рулетки". Прогноз по динамике цен и спроса на металлы у ГМК сдержанный. В частности, дефицит никеля на рынке почти исчезнет. Это, на мой взгляд, неприятная новость для акционеров. Это может означать рост вероятности сокращения дивидендов из-за риска роста долговой нагрузки", - комментирует Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".

Бумаги "Ростелекома" RTKM выросли (префы – на 1,26%, обыкновенные акции – на 0,16%) на фоне публикации позитивных данных по МСФО.

Выручка "Ростелекома" по МСФО в четвертом квартале выросла на 5% - до 84,113 миллиарда рублей, чистая прибыль возросла на 16% - до 4,169 миллиарда рублей.

Акции АФК "Система" AFKS поднялись на 0,79% на фоне погашения последнего транша по мировому с "Роснефтью" ROSN. В понедельник практически перед закрытием торгов АФК "Система" перечислила "Башнефти" BANE финальный транш в размере 40 миллиардов рублей по мировому соглашению.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста - префы "Татнефти" TATN(2,56%), акции Московской биржи (2,27%), "Яндекса" YNDX(1,79%), "Мегафона" MFON(1,43%), "Фосагро" PHOR(1,28%) и акции ММК (1,04%).

Среди лидеров падения – акции "Магнита" MGNT(-2,53%), En+ (-2,06%), бумаги Сбербанка SBER(префы снизились на 1,98%, обыкновенные акции – на 1,07%), акции "Мосэнерго" MSNG(-1,75%), префы "Сургутнефтегаза" SNGS(-1,51%), акции "Уралкалия" (-1,44%), ОГК-2 (-1,17%), акции НЛМК (-1,05%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индекс Мосбиржи сохраняется выше 2300 пунктов, но каждая следующая попытка дополнительно отрасти дается все сложнее, отмечает Анна Бодрова из "Альпари". Сессия среды, финального торгового дня для отечественных площадок на этой неделе, пройдет в границах 2280-2315 пунктов, к вечеру не исключена фиксация прибыли, индекс РТС проторгуется в границах 1278-1288 пунктов, прогнозирует аналитик.

"Ситуация складывается неоднозначной. С одной стороны, на рынке не происходит ничего плохого, а внешние риски носят весьма размытый характер. С другой – свежих поводов для продолжения покупок тоже нет. Отсюда и попытки вырасти, и откаты назад", - комментирует она.

Индексы Мосбиржи и РТС во вторник оставались выше уровней в 2280 и 1260 пунктов, однако, оптимизм инвесторов к вечеру иссяк, отмечает Елена Кожухова из "Велес Брокер". В случае ухудшения внешнего фона индикаторы могут направиться к указанным отметкам, полагает она.