Биржи Европы закрылись в плюсе на ослаблении опасений торговой войны с США

МОСКВА, 6 мар /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы Европы завершили торги вторника ростом после того, как переживания инвесторов относительно возможного введения импортных пошлин на сталь и алюминий в США ослабли, - теперь трейдеры не считают вероятным развязывание торговых войн, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE 100 вырос на 0,43%, до 7146,75 пункта, французский CAC 40 на 0,06%, до 5170,23 пункта, немецкий DAX - на 0,19%, до 12113,87 пункта.

В четверг президент США Дональд Трамп сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий - в 10%. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода времени. Трамп также пригрозил ввести налог на европейские автомобили, если ЕС продолжит увеличивать пошлины для американских компаний.

При этом в понедельник президент США уже заявил, что Вашингтон не будет вводить новых пошлин на алюминий и сталь для Канады и Мексики, если будет подписано "новое и справедливое" соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). В этом мнении его поддержал и министр финансов страны Стивен Мнучин.

"Теперь кажется, что разговоры о введении пошлин были лишь уловкой для улучшения позиции Трампа в отношении заключения нового договора по NAFTA, такого, который бы работал в интересах США", - приводит агентство Market Watch мнение аналитика CMC Markets UK Дэвида Мэддена (David Madden).