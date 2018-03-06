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S&P повысило рейтинги компании "ВТБ Страхование" до "BBB-", прогноз стабильный


Рынки

МОСКВА, 6 мар /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) повысило долгосрочные кредитные рейтинги компании "ВТБ Страхование" в национальной и иностранной валютах до "BBB-", прогноз стабильный, следует из сообщений агентства и компании.

"Изменение рейтингов компании "ВТБ Страхование" связано с повышением аналогичных рейтингов акционера страховой компании – банка ВТБ, которые, в свою очередь, были пересмотрены после повышения суверенного кредитного рейтинга России со спекулятивного BB+ до инвестиционного уровня "BBB-", — отмечает компания.

Ранее во вторник S&P повысило долгосрочные рейтинги банка ВТБ в местной и иностранной валютах до инвестиционного уровня "BBB-" со спекулятивного "BB+".

"ВТБ Страхование" работает на страховом рынке с 2000 года. Уставный капитал компании — 5,5 миллиарда рублей. Общий объем страховых сборов по итогам 2016 года составил 62,1 миллиарда рублей.

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