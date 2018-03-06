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Биткоин торгуется ниже $11 тыс на фоне исков к крупной торговой платформе Coinbase


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 6 мар /ПРАЙМ/. Биткоин (bitcoin) во вторник вечером торгуется ниже отметки в 11 тысяч долларов, инвесторы реагируют на сообщения об исках, поданных гражданами США к крупной торговой криптоплатформе Coinbase, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 21.33 мск биткоин дешевел на 5,94%, до 10,89 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 5,62%, до 10,84 тысячи долларов, на GDAX - на 5,85%, до 10,81 тысячи.

Что касается альтернативных криптовалют, то Ethereum дешевел на CoinMarketCap на 4,07%, до 825,01 доллара, Ripple — на 9,38%, до 0,94 доллара, Bitcoin Cash — на 5,82%, до 1,202 тысячи долларов. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 442,496 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 42% всего рынка криптовалют.

Оба иска к Coinbase были поданы на прошлой неделе, однако новости о них стали появляться только во вторник.

Согласно первой претензии, сотрудники Coinbase занимались инсайдеровской торговлей, когда в декабре прошлого года заранее знали о планирующемся листинге выделившегося из биткоина Bitcoin Cash на своей платформе. Когда 19 декабря биржа объявила об этом публично, стоимость альткоина выросла почти на тысячу долларов за сутки.

Согласно второму иску, Coinbase мошеннически удерживала средства, переведенные с биржи на кошельки пользователей, у которых нет аккаунта на Coinbase. Так, когда зарегистрированные пользователи биржи переводили биткоины на кошельки не зарегистрированных на бирже людей, то вторые получали сообщение на личную почту с уведомлением, что у них есть только один вариант получения средств - открыть свой аккаунт на платформе.

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