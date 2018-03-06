Число объявлений о продаже аптек выросло в свете проекта о торговле лекарствами в продмаге

МОСКВА, 6 мар /ПРАЙМ/. Количество объявлений о продаже аптек и фармацевтического оборудования в феврале выросло на 30% и 20% по сравнению с январем соответственно, сообщила РИА Новости пресс-служба российского сервиса бесплатных объявлений "Юла".

"Если говорить о продаже аптек как готового бизнеса, то в феврале отмечался рост сделок на 30% к прошлому месяцу", - сказал представитель пресс-службы. При этом выросла средняя стоимость аптек на "Юле". На 20 февраля средняя стоимость продаваемого бизнеса составляла порядка 1,1 миллиона рублей. Сейчас средняя цена выросла до 1,6 миллиона рублей из-за появления новых предложений в Москве с более высокой оценкой бизнеса, пояснили в агрегаторе.

"Наибольший рост количества объявлений о продаже оборудования для аптек пришелся на февраль, когда количество предложений на "Юле" выросло на 20% по сравнению с январем. Пик роста предложений пришелся на вторую неделю февраля, когда количество размещаемых предложений на "Юле" о продаже оборудования для аптек выросло более чем в два раза по сравнению с предыдущей неделей. При этом средняя стоимость продаваемого оборудования в феврале снизилась на 20% по сравнению с январем и продолжает падать", - также рассказал представитель пресс-службы.

В феврале газета "Коммерсант" написала, что российская аптечная сеть "Ригла" (входит в ГК "Протек" PRTK) может закрыть почти половину своих аптек, если в России будет принят закон, который разрешает продовольственным магазинам продавать безрецептурные лекарства. Кроме того, более половины объектов "Неофарма" (462 аптеки "Неофарм" и "Столичка") тоже могут закрыться, указывало издание.

Идея продажи безрецептурных лекарств в магазинах обсуждается в правительстве страны еще с 2014 года. Инициатором дискуссии выступил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов. Наконец, соответствующий законопроект в конце 2017 года разработал Минпромторг. В пояснительной записке к документу указано, что продажа в магазинах безрецептурных лекарств простимулирует развитие конкуренции и приведет к снижению цен в отдельных категориях лекарств.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России по итогам публикации заявила, что законопроект никому не дает преференций и не приведет к кардинальным изменениям на рынке. ФАС также считает, что принятие такого закона не повлияет на цену лекарств.