Минтранс предлагает надбавку к сборам для финансирования капвложений московских аэропортов

МОСКВА, 6 мар /ПРАЙМ/. Минтранс РФ предлагает финансировать строительство и реконструкцию объектов аэродромной инфраструктуры в столичных аэропортах за счет целевой надбавки к сбору за взлет-посадку воздушных судов, говорится в пояснительной записке к проектам постановлений правительства о заключении концессионных соглашений с аэропортами Московского авиаузла (МАУ).

Ранее планировалось, что государство заключит концессионные соглашения с аэропортами "Шереметьево", "Внуково" и "Домодедово" в течение 2017 года.

"Источником финансирования создания, реконструкции и капитального ремонта объектов концессионного соглашения, а также модернизации и капитального ремонта иного имущества являются средства, полученные концессионером за счет целевой надбавки к сбору за взлет-посадку воздушных судов. При этом концессионер может использовать иные источники финансирования создания, реконструкции и капитального ремонта объектов концессионного соглашения, а также модернизации и капитального ремонта иного имущества", - говорится в документе.

С аэропортами "Внуково" и "Шереметьево" планируется заключить соглашения до конца 2067 года, с "Домодедово" - до 2073 года.

Также существенные условия концессионного соглашения содержат перечень особых обстоятельств, "влекущих возникновение обязательств концедента по возмещению дополнительных расходов концессионера, продление сроков исполнения обязательств концессионера, а также освобождающих концессионера от ответственности за неисполнение обязательств по концессионному соглашению".

Среди таких обстоятельств - снижение показателя уровня годового пассажиропотока или годового грузопотока более чем на 10% от прогнозного показателя пассажиропотока или прогнозного показателя грузопотока, согласованных сторонами концессионного соглашения, по причинам, не зависящим от концессионера.