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Биржи США закрылись в плюсе на фоне заявлений Трампа о пошлинах для Канады и Мексики


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 6 мар /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы США завершили торги вторника ростом на фоне заявлений американского президента, что Вашингтон не будет вводить новых пошлин на алюминий и сталь для Канады и Мексики, если будет подписано новое соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,04% и составил 24884,85 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,26% - до 2728,12 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ прибавил 0,56% и составил 7372,01 пункта.

В четверг президент США Дональд Трамп сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий в 10%. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного времени. Трамп также пригрозил ввести налог на европейские автомобили, если ЕС продолжит увеличивать пошлины для американских компаний.

При этом в понедельник президент США сказал, что Вашингтон не будет вводить новых пошлин на алюминий и сталь для Канады и Мексики, если будет подписано "новое и справедливое" соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Эту его позицию поддержал и министр финансов страны Стивен Мнучин.

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