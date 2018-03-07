Биржи АТР в основном снижаются на новости об отставке экономического советника Трампа

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду в основном снижаются, инвесторы оценивают новость об отставке экономического советника президента США Дональда Трампа Гэри Кона, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.36 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,14% - до 3294,24 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - снижался на 0,26%, до 1847,41 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,35% - до 30403,04 пункта, корейский KOSPI - на 0,11%, до 2408,71 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшался на 1,07%, до 5898,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,59%, до 21290,43 пункта.

Советник Трампа по вопросам экономики Гэри Кон заявил в среду, что уходит в отставку на фоне решения президента США ввести экономические пошлины на импорт стали и алюминия в страну. Это решение Трампа не поддержали как торговые партнеры США, так и некоторые его однопартийцы.

Отставка Кона - плохая новость для рынков, сказал агентству Market Watch аналитик McKinley Capital Роберт Гиллам (Robert Gillam). "Гэри Кон высоко ценится в инвестиционном сообществе, и мы, вероятно, увидим некоторые краткосрочные негативные настроения", - добавил эксперт.

Кроме того, участники азиатских рынков обратили внимание на корпоративные новости. Во вторник стало известно, что в отставку уходит глава одной из ведущих японских металлургических компаний Kobe Steel Хироя Кавасаки. Причиной его ухода с должности стал скандал с фальсификацией данных о качестве продукции компании. Изделия с подделанными сертификатами качества приобрели примерно 200 компаний по всему миру, среди которых Toyota, Nissan, General Motors, Ford F, Airbus и Boeing. Бумаги Kobe Steel в Токио дешевеют на 6,31%.