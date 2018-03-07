Биткоин дешевеет на сообщениях об исках к торговой платформе Coinbase

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты биткоина (bitcoin) снижается на торгах в среду утром, трейдеры продолжают отыгрывать сообщения об исках, поданных гражданами США к крупной торговой криптоплатформе Coinbase, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 8.49 мск биткоин дешевел на 5,19%, до 10,762 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта опускалась в цене на 5,77%, до 10,661 тысячи долларов, на GDAX - на 5,27%, до 10,675 тысячи долларов.

Что касается альтернативных криптовалют, то Ethereum дешевел на CoinMarketCap на 4,82%, до 808,9 доллара, Ripple — на 4,64%, до 0,919 доллара, Bitcoin Cash — на 4,13%, до 1,201 тысячи долларов. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 436,73 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 42% всего рынка криптовалют.

"Накануне курс биткоина пытался преодолеть отметку 11,4 тысячи долларов, но безуспешно. В конце дня (вторника, 6 марта - ред.) снижение достигло 6%, прорыв наверх не состоялся. Основным пока остается диапазон 9,9-11,75 тысячи долларов. В связи с откатом увеличивается вероятность продолжения понижающего тренда, начатого в конце декабря 2017 года", - сказал РИА Новости директор по инвестициям фонда Cryptolife Fund Мансур Гусейнов.

Трейдеры по-прежнему оценивают новости о двух исках к Coinbase, которые были поданы на прошлой неделе. Согласно первому иску, сотрудники Coinbase занимались инсайдерской торговлей, когда в декабре 2017 года заранее знали о планирующемся листинге на своей платформе выделившегося из биткоина Bitcoin Cash.

По сути второго иска, Coinbase якобы мошеннически удерживала средства, переведенные с биржи на кошельки пользователей, у которых нет аккаунта на Coinbase. Так, когда зарегистрированные пользователи биржи переводили биткоины на кошельки не зарегистрированных на бирже людей, то вторые получали сообщение на личную почту с уведомлением, что у них есть только один вариант получения средств - открыть свой аккаунт на платформе.