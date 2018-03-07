События в сфере макроэкономики и бизнеса 7 марта

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 7 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда Где и что Предыдущее значение Прогноз 0:30 USD США - Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 0,933 млн барр 5,661млн барр (факт) 0:35 AUD Австралия - Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи 1:30 USD США - Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/ 3:30 AUD Австралия - ВВП (г/г) (4кв2017) 2,90% 2,4% (факт) 3:30 AUD Австралия - ВВП (кв/кв) (4кв2017) 0,70% 0,4% (факт) 4:30 USD США - Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа) 11:30 GBP Великобритания - Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (февраль) 2,20% 1,60% 11:30 GBP Великобритания - Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (февраль) -0,60% 0,40% 13:00 EUR Еврозона - ВВП (г/г) (4кв2017) 2,70% 2,70% 13:00 EUR Еврозона - ВВП (кв/кв) (4кв2017) 0,60% 0,60% 16:00 USD США - Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты) 16:15 USD США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (февраль) 234 тыс 195 тыс 16:20 USD США - Выступление члена FOMC Уильяма C. Дадли (президент ФРБ Нью-Йорка) 16:30 USD США - Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (4кв2017) -0,10% -0,10% 16:30 USD США - Сальдо торгового баланса (январь) -53,1 млрд долл -55,1 млрд долл 16:30 USD США - Затраты на рабочую силу (кв/кв) (4кв2017) 2% 2,10% 16:30 CAD Канада - Производительность труда (кв/кв) (4кв2017) -0,60% 16:30 CAD Канада - Сальдо торгового баланса (январь) -3,19 млрд канад. долл -2,45 млрд канад. долл 18:00 CAD Канада - Сопроводительное заявление Банка Канады 18:00 CAD Канада - Решение Банка Канады по процентной ставке 1,25% 1,25% 18:30 USD США - Запасы сырой нефти 3,019 млн барр 3 млн барр 18:30 USD США - Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -1,218 млн барр 22:00 USD США - "Бежевая книга" ФРС

Российские события