События в сфере макроэкономики и бизнеса 7 марта

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 7 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:30
|USD
|США - Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|0,933 млн барр
|5,661млн барр (факт)
|0:35
|AUD
|Австралия - Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
|1:30
|USD
|США - Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/
|3:30
|AUD
|Австралия - ВВП (г/г) (4кв2017)
|2,90%
|2,4% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия - ВВП (кв/кв) (4кв2017)
|0,70%
|0,4% (факт)
|4:30
|USD
|США - Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)
|11:30
|GBP
|Великобритания - Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (февраль)
|2,20%
|1,60%
|11:30
|GBP
|Великобритания - Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (февраль)
|-0,60%
|0,40%
|13:00
|EUR
|Еврозона - ВВП (г/г) (4кв2017)
|2,70%
|2,70%
|13:00
|EUR
|Еврозона - ВВП (кв/кв) (4кв2017)
|0,60%
|0,60%
|16:00
|USD
|США - Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
|16:15
|USD
|США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (февраль)
|234 тыс
|195 тыс
|16:20
|USD
|США - Выступление члена FOMC Уильяма C. Дадли (президент ФРБ Нью-Йорка)
|16:30
|USD
|США - Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (4кв2017)
|-0,10%
|-0,10%
|16:30
|USD
|США - Сальдо торгового баланса (январь)
|-53,1 млрд долл
|-55,1 млрд долл
|16:30
|USD
|США - Затраты на рабочую силу (кв/кв) (4кв2017)
|2%
|2,10%
|16:30
|CAD
|Канада - Производительность труда (кв/кв) (4кв2017)
|-0,60%
|16:30
|CAD
|Канада - Сальдо торгового баланса (январь)
|-3,19 млрд канад. долл
|-2,45 млрд канад. долл
|18:00
|CAD
|Канада - Сопроводительное заявление Банка Канады
|18:00
|CAD
|Канада - Решение Банка Канады по процентной ставке
|1,25%
|1,25%
|18:30
|USD
|США - Запасы сырой нефти
|3,019 млн барр
|3 млн барр
|18:30
|USD
|США - Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-1,218 млн барр
|22:00
|USD
|США - "Бежевая книга" ФРС
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|RUB
|АК АЛРОСА - операционные результаты /продажи/ за февраль
|RUB
|Сбербанк - финансовая отчетность по РСБУ за 2м2018
|RUB
|Юнипро - финансовая отчетность по МСФО за 2017
|RUB
|Группа ЛСР - финансовая отчетность по МСФО за 2017
|RUB
|МХП /Мироновский хлебопродукт/ - финансовая отчетность по МСФО за 4кв2017
|RUB
|Банк Возрождение - ВОСА (реестр закрыт 11.01.2018, досрочные перевыборы СД)
|RUB
|Ленэнерго - СД (отчет по инвестпрограмме за 9м2017, программа реновации электросетевых объектов на период 2018-2026)