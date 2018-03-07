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События в сфере макроэкономики и бизнеса 7 марта


Рынки
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 7 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:30 USDСША - Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)0,933 млн барр5,661млн барр (факт)
0:35 AUDАвстралия - Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
1:30 USDСША - Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/
3:30 AUDАвстралия - ВВП (г/г) (4кв2017)2,90%2,4% (факт)
3:30 AUDАвстралия - ВВП (кв/кв) (4кв2017)0,70%0,4% (факт)
4:30 USDСША - Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)
11:30 GBPВеликобритания - Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (февраль)2,20%1,60%
11:30 GBPВеликобритания - Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (февраль)-0,60%0,40%
13:00 EURЕврозона - ВВП (г/г) (4кв2017)2,70%2,70%
13:00 EURЕврозона - ВВП (кв/кв) (4кв2017)0,60%0,60%
16:00 USDСША - Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
16:15 USDСША - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (февраль)234 тыс195 тыс
16:20 USDСША - Выступление члена FOMC Уильяма C. Дадли (президент ФРБ Нью-Йорка)
16:30 USDСША - Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (4кв2017)-0,10%-0,10%
16:30 USDСША - Сальдо торгового баланса (январь) -53,1 млрд долл -55,1 млрд долл
16:30 USDСША - Затраты на рабочую силу (кв/кв) (4кв2017)2%2,10%
16:30 CADКанада - Производительность труда (кв/кв) (4кв2017)-0,60%
16:30 CADКанада - Сальдо торгового баланса (январь) -3,19 млрд канад. долл -2,45 млрд канад. долл
18:00 CADКанада - Сопроводительное заявление Банка Канады
18:00 CADКанада - Решение Банка Канады по процентной ставке1,25%1,25%
18:30 USDСША - Запасы сырой нефти3,019 млн барр3 млн барр
18:30 USDСША - Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -1,218 млн барр
22:00 USDСША - "Бежевая книга" ФРС

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
 RUBАК АЛРОСА - операционные результаты /продажи/ за февраль
 RUBСбербанк - финансовая отчетность по РСБУ за 2м2018
 RUBЮнипро - финансовая отчетность по МСФО за 2017
 RUBГруппа ЛСР - финансовая отчетность по МСФО за 2017
 RUBМХП /Мироновский хлебопродукт/ - финансовая отчетность по МСФО за 4кв2017
RUBБанк Возрождение - ВОСА (реестр закрыт 11.01.2018, досрочные перевыборы СД)
RUBЛенэнерго - СД (отчет по инвестпрограмме за 9м2017, программа реновации электросетевых объектов на период 2018-2026)
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