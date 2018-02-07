Бумаги компаний РФ дешевеют в Лондоне, кроме ВТБ

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в минусе, дорожают лишь расписки ВТБ, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.27 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN снижалась на 1,3%, до 5,55 доллара, "Лукойла" LKOH - на 1,23%, до 65,19 доллара, "Новатэка" NVTK - на 1,52%, до 135,9 доллара. Цена бумаг "Газпрома" GAZP уменьшалась на 1,68% - до 4,84 доллара, "Газпром нефти" - на 0,86%, до 25,78 доллара.

Стоимость бумаг ВТБ росла на 1,34%, до 2,12 доллара, Сбербанка SBER - опускалась на 0,6%, до 20,03 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 0,44%, до 22,6 доллара.

Бумаги "Норникеля" уменьшались в цене на 0,84% - до 19,56 доллара, "Северстали" CHMF - на 1,61%, до 15,6 доллара. Цена расписок НЛМК снижалась на 1,69% - до 25,36 доллара.

Бумаги "Магнита" MGNT дешевели на 0,31%, до 19,19 доллара, "Ленты" - на 0,69%, до 6,44 доллара. Стоимость расписок АФК "Система" AFKS также снижалась - на 1,4%, до 4,29 доллара.