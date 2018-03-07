Биржи Европы изменяются разнонаправленно после данных о ВВП и на новостях из США

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Индексы основных европейских фондовых бирж демонстрируют смешанную динамику, колеблясь около нуля в среду после выхода данных о ВВП еврозоны, а также на фоне продолжения истории с возможным введением новых импортных пошлин в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.09 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,04%, до 7150,5 пункта, французский CAC 40 - на 0,05%, до 5151,5 пункта, немецкий DAX снижался на 0,16%, до 12095,5 пункта.

На рыночные настроения определенное влияние оказывает макростатистика. Так, в первые часы торгов стало известно, что рост ВВП 19 стран еврозоны, по третьей, окончательной оценке, в четвертом квартале 2017 года составил 0,6% в квартальном выражении и 2,7% - в годовом. Показатели полностью совпали с прогнозами аналитиков и предварительными данными.

Участники торгов также обратили внимание на новость о том, что советник президента США Дональда Трампа по вопросам экономики Гэри Кон уходит в отставку на фоне решения главы государства ввести импортные пошлины на сталь и алюминий. "Уход эксперта усиливает опасения, что администрация США все дальше отходит от принципов свободного рынка", - отмечают аналитики компании "Сбербанк КИБ" в обзоре, имеющемся в распоряжении агентства "Прайм".

Также инвесторы находятся в ожидании ряда важных макроэкономических новостей во второй половине недели. Так, внимание рынков будет приковано к заседанию ЕЦБ в четверг и данным с рынка труда США в пятницу. Предполагается, что ЕЦБ сохранит базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%, а данные о безработице в США за февраль укажут на снижение показателя до 4% с 4,1% месяцем ранее.

Не оставили без внимания рынки и корпоративные новости. Так, британский производитель реактивных двигателей Rolls-Royce сообщил, что по итогам 2017 года получил чистую прибыль в размере 4,208 миллиарда фунтов стерлингов (5,8 миллиарда долларов) против убытка в 4 миллиарда фунтов (5,5 миллиарда долларов) в 2016 году. На этом фоне акции компании подскакивают на 14,5%.