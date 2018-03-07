События в сфере макроэкономики и бизнеса 8-12 марта

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Ожидаемые с 8 по 12 марта события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|8 мар
|2:50
|JPY
|Япония - Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (январь)
|797 млрд йен
|310 млрд йен
|2:50
|JPY
|Япония - ВВП (г/г) (4кв2017)
|0,5%
|0,9%
|2:50
|JPY
|Япония - ВВП (кв/кв) (4кв2017)
|0,1%
|0,2%
|3:01
|GBP
|Великобритания - Баланс цен на жилье от RICS (февраль)
|8%
|7%
|3:30
|AUD
|Австралия - Сальдо торгового баланса (январь)
|-1,358 млрд австрал. долл
|0,3 млрд австрал. долл
|предв.
|CNY
|Китай - Объём экспорта (г/г) (февраль)
|11,1%
|13,6%
|предв.
|CNY
|Китай - Объём импорта (г/г) (февраль)
|36,9%
|9,7%
|предв.
|CNY
|Китай - Сальдо торгового баланса (USD) (февраль)
|20,35 млрд юаней
|0,6 млрд юаней
|10:00
|EUR
|Германия - Объём производственных заказов (м/м) (январь)
|3,8%
|-1,6%
|15:45
|EUR
|Еврозона - Решение ЕЦБ по процентной ставке (март)
|0%
|0%
|15:45
|EUR
|Еврозона - Ставка по депозитам
|-0,4%
|-0,4%
|16:15
|CAD
|Канада - Объём строительства новых домов (февраль)
|216,2 тыс
|216,6 тыс
|16:30
|USD
|США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|210 тыс
|220 тыс
|16:30
|CAD
|Канада - Разрешения на строительство (м/м) (январь)
|4,8%
|1,3%
|16:30
|CAD
|Канада - Индекс цен на новое жилье (м/м) (январь)
|0,1%
|0,1%
|16:30
|EUR
|Еврозона - Пресс-конференция ЕЦБ
|19:00
|CAD
|Канада - Выступление Главы Банка Канады Стивена Полоза
|23:35
|CAD
|Канада - Выступление заместителя главы Банка Канады Тимоти Лейна
|9 мар
|2:30
|JPY
|Япония - Индекс расходов домохозяйств (м/м) (январь)
|-2,5%
|-0,4%
|2:30
|JPY
|Япония - Индекс расходов домохозяйств (г/г) (январь)
|-0,1%
|-1,2%
|4:30
|CNY
|Китай - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)
|0,6%
|0,8%
|4:30
|CNY
|Китай - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль)
|1,5%
|2,5%
|4:30
|CNY
|Китай - Индекс цен производителей (г/г) (февраль)
|4,3%
|3,8%
|предв.
|JPY
|Япония - Доклад Банка Японии /BoJ/ по денежно-кредитной политике (г/г)
|предв.
|JPY
|Япония - Пресс-конференция Банка Японии
|предв.
|JPY
|Япония - Решение Банка Япониипо процентной ставке
|-0,1%
|-0,1%
|10:00
|EUR
|Германия - Объём промышленного производства (м/м) (январь)
|-0,6%
|0,5%
|10:00
|EUR
|Германия - Сальдо торгового баланса (январь)
|21,4 млрд евро
|21,1 млрд евро
|12:30
|GBP
|Великобритания - Объём промышленного производства (м/м) (январь)
|-1,3%
|1,5%
|12:30
|GBP
|Великобритания - Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (январь)
|0,3%
|0,2%
|12:30
|GBP
|Великобритания - Сальдо торгового баланса (январь)
|-13,58 млрд ф. ст.
|-12 млрд ф. ст.
|12:30
|GBP
|Великобритания - Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (январь)
|-5,18 млрд ф. ст.
|-4,4 млрд ф. ст.
|предв.
|GBP
|Великобритания - Оценка роста ВВП от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/
|0,5%
|0,3%
|16:30
|USD
|США - Средняя почасовая заработная плата (м/м) (февраль)
|0,3%
|0,2%
|16:30
|USD
|США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (февраль)
|200 тыс
|200 тыс
|16:30
|USD
|США - Доля экономически активного населения (февраль)
|62,7%
|16:30
|USD
|США - Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (февраль)
|196 тыс
|191 тыс
|16:30
|USD
|США - Уровень безработицы (февраль)
|4,1%
|4%
|16:30
|CAD
|Канада - Изменение занятости (февраль)
|-88 тыс
|20 тыс
|16:30
|CAD
|Канада - Уровень безработицы (февраль)
|5,9%
|5,9%
|20:40
|USD
|США - Выступление члена FOMC Эрика Розенгрена (президент ФРБ Бостона)
|21:00
|USD
|США - Число буровых установок от Baker Hughes
|800
|23:30
|GBP
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission/
|12,7 тыс
|23:30
|USD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|704,1 тыс
|23:30
|USD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|178,7 тыс
|23:30
|USD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|96,3 тыс
|23:30
|AUD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|9,6 тыс
|23:30
|JPY
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-96,7 тыс
|23:30
|RUB
|США - Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|17,1 тыс
|23:30
|EUR
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|138 тыс
|12 мар
|2:50
|JPY
|Япония - Индекс BSI деловых условий крупных производителей (1кв2018)
|9,7
|21:00
|USD
|США - Отчет об исполнении федерального бюджета США (февраль)
|49 млрд долл
|51 млрд долл
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|08.мар
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ - Международные резервы (USD, на 02.03)
|450,9 млрд долл (на 23.02)
|09.мар
|RUB
|Evraz Plc - закрытие реестра на выплату див-дов
|-
|$0,3 (1П2017) + $0,3 (фин) - див-д 2017
|12.мар
|RUB
|Лента - финансовая отчетность по МСФО за 2017
|10:00 мск (07:00 GMT)
|RUB
|Polymetal Int - финансовая отчетность по МСФО за 2П2017/2017
|12:00 мск (09:00 GMT)
|RUB
|Polymetal Int - телеконференция менеджмента
|RUB
|Мосэнерго - финансовая отчетность по МСФО за 2017
|RUB
|ТГК-1 - финансовая отчетность по МСФО за 2017
|RUB
|РД КазМунайГаз - ВОСА (вопрос о делистинге с LSE и KSE)
|RUB
|НЛМК - ВОСА (реестр закрыт 29.01.2018, в форме заочного голосования, досрочные перевыборы Президента /Председателя Правления/ ПАО НЛМК)
|RUB
|Мегафон - ВОСА (реестр закрыт 15.02.2018, избрание Правления, определение размера вознаграждений членов СД)
|RUB
|ГАЗ - закрытие реестра для ВОСА (05.04.2018, в заочной форме, повестка не раскрыта)
|RUB
|ФосАгро - закрытие реестра на выплату див-дов (ВОСА - 26.02.2018, досрочные перевыборы СД, див-ды 9м2017)
|63 (1кв2016) + 33 (1П2016) + 39 (9м2016) + 30 (фин) - див-д 2016
|21 (1кв2017) + 24 (1П2017) + 21 (9м2017) - див-д 2017