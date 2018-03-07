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События в сфере макроэкономики и бизнеса 8-12 марта


Рынки
  • #Финансовые расчеты
    © fotolia.com, Sergej Khackimullin

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Ожидаемые с 8 по 12 марта события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
8 мар
2:50 JPYЯпония - Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (январь)797 млрд йен310 млрд йен
2:50 JPYЯпония - ВВП (г/г) (4кв2017)0,5%0,9%
2:50 JPYЯпония - ВВП (кв/кв) (4кв2017)0,1%0,2%
3:01 GBPВеликобритания - Баланс цен на жилье от RICS (февраль)8%7%
3:30 AUDАвстралия - Сальдо торгового баланса (январь) -1,358 млрд австрал. долл0,3 млрд австрал. долл
предв. CNYКитай - Объём экспорта (г/г) (февраль)11,1%13,6%
предв. CNYКитай - Объём импорта (г/г) (февраль)36,9%9,7%
предв. CNYКитай - Сальдо торгового баланса (USD) (февраль)20,35 млрд юаней0,6 млрд юаней
10:00 EURГермания - Объём производственных заказов (м/м) (январь)3,8%-1,6%
15:45 EURЕврозона - Решение ЕЦБ по процентной ставке (март)0%0%
15:45 EURЕврозона - Ставка по депозитам-0,4%-0,4%
16:15 CADКанада - Объём строительства новых домов (февраль)216,2 тыс216,6 тыс
16:30 USDСША - Число первичных заявок на получение пособий по безработице210 тыс220 тыс
16:30 CADКанада - Разрешения на строительство (м/м) (январь)4,8%1,3%
16:30 CADКанада - Индекс цен на новое жилье (м/м) (январь)0,1%0,1%
16:30 EURЕврозона - Пресс-конференция ЕЦБ
19:00 CADКанада - Выступление Главы Банка Канады Стивена Полоза
23:35 CADКанада - Выступление заместителя главы Банка Канады Тимоти Лейна
9 мар
2:30 JPYЯпония - Индекс расходов домохозяйств (м/м) (январь)-2,5%-0,4%
2:30 JPYЯпония - Индекс расходов домохозяйств (г/г) (январь)-0,1%-1,2%
4:30 CNYКитай - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)0,6%0,8%
4:30 CNYКитай - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль)1,5%2,5%
4:30 CNYКитай - Индекс цен производителей (г/г) (февраль)4,3%3,8%
предв. JPYЯпония - Доклад Банка Японии /BoJ/ по денежно-кредитной политике (г/г)  
предв. JPYЯпония - Пресс-конференция Банка Японии
предв. JPYЯпония - Решение Банка Япониипо процентной ставке -0,1%-0,1%
10:00 EURГермания - Объём промышленного производства (м/м) (январь)-0,6%0,5%
10:00 EURГермания - Сальдо торгового баланса (январь)21,4 млрд евро21,1 млрд евро
12:30 GBPВеликобритания - Объём промышленного производства (м/м) (январь)-1,3%1,5%
12:30 GBPВеликобритания - Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (январь)0,3%0,2%
12:30 GBPВеликобритания - Сальдо торгового баланса (январь) -13,58 млрд ф. ст. -12 млрд ф. ст.
12:30 GBPВеликобритания - Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (январь) -5,18 млрд ф. ст. -4,4 млрд ф. ст.
предв. GBPВеликобритания - Оценка роста ВВП от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/0,5%0,3%
16:30 USDСША - Средняя почасовая заработная плата (м/м) (февраль)0,3%0,2%
16:30 USDСША - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (февраль)200 тыс200 тыс
16:30 USDСША - Доля экономически активного населения (февраль)62,7%
16:30 USDСША - Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (февраль)196 тыс191 тыс
16:30 USDСША - Уровень безработицы (февраль)4,1%4%
16:30 CADКанада - Изменение занятости (февраль) -88 тыс20 тыс
16:30 CADКанада - Уровень безработицы (февраль)5,9%5,9%
20:40 USDСША - Выступление члена FOMC Эрика Розенгрена (президент ФРБ Бостона)
21:00 USDСША - Число буровых установок от Baker Hughes800
23:30 GBPСША - Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission/12,7 тыс
23:30 USDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC704,1 тыс
23:30 USDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC178,7 тыс
23:30 USDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC96,3 тыс
23:30 AUDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC9,6 тыс
23:30 JPYСША - Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC-96,7 тыс
23:30 RUBСША - Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю17,1 тыс
23:30 EURСША - Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC138 тыс
12 мар
2:50 JPYЯпония - Индекс BSI деловых условий крупных производителей (1кв2018)9,7
21:00 USDСША - Отчет об исполнении федерального бюджета США (февраль)49 млрд долл51 млрд долл

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
08.мар
16:00RUBЦБ РФ - Международные резервы (USD, на 02.03)450,9 млрд долл (на 23.02)
09.мар
 RUBEvraz Plc - закрытие реестра на выплату див-дов-$0,3 (1П2017) + $0,3 (фин) - див-д 2017
12.мар
 RUBЛента - финансовая отчетность по МСФО за 2017
10:00 мск (07:00 GMT) RUBPolymetal Int - финансовая отчетность по МСФО за 2П2017/2017
12:00 мск (09:00 GMT) RUBPolymetal Int - телеконференция менеджмента
 RUBМосэнерго - финансовая отчетность по МСФО за 2017
 RUBТГК-1 - финансовая отчетность по МСФО за 2017
 RUBРД КазМунайГаз - ВОСА (вопрос о делистинге с LSE и KSE)
RUBНЛМК - ВОСА (реестр закрыт 29.01.2018, в форме заочного голосования, досрочные перевыборы Президента /Председателя Правления/ ПАО НЛМК)
RUBМегафон - ВОСА (реестр закрыт 15.02.2018, избрание Правления, определение размера вознаграждений членов СД)
 RUBГАЗ - закрытие реестра для ВОСА (05.04.2018, в заочной форме, повестка не раскрыта)
 RUBФосАгро - закрытие реестра на выплату див-дов (ВОСА - 26.02.2018, досрочные перевыборы СД, див-ды 9м2017)63 (1кв2016) + 33 (1П2016) + 39 (9м2016) + 30 (фин) - див-д 201621 (1кв2017) + 24 (1П2017) + 21 (9м2017) - див-д 2017
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