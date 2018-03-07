События в сфере макроэкономики и бизнеса 8-12 марта

Когда Где и что Предыдущее значение Факт

08.мар

16:00 RUB ЦБ РФ - Международные резервы (USD, на 02.03) 450,9 млрд долл (на 23.02)

09.мар

RUB Evraz Plc - закрытие реестра на выплату див-дов - $0,3 (1П2017) + $0,3 (фин) - див-д 2017

12.мар

RUB Лента - финансовая отчетность по МСФО за 2017

10:00 мск (07:00 GMT) RUB Polymetal Int - финансовая отчетность по МСФО за 2П2017/2017

12:00 мск (09:00 GMT) RUB Polymetal Int - телеконференция менеджмента

RUB Мосэнерго - финансовая отчетность по МСФО за 2017

RUB ТГК-1 - финансовая отчетность по МСФО за 2017

RUB РД КазМунайГаз - ВОСА (вопрос о делистинге с LSE и KSE)

RUB НЛМК - ВОСА (реестр закрыт 29.01.2018, в форме заочного голосования, досрочные перевыборы Президента /Председателя Правления/ ПАО НЛМК)

RUB Мегафон - ВОСА (реестр закрыт 15.02.2018, избрание Правления, определение размера вознаграждений членов СД)

RUB ГАЗ - закрытие реестра для ВОСА (05.04.2018, в заочной форме, повестка не раскрыта)