Рубль перед праздниками продолжил снижаться, несмотря на стабильную нефть

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Рубль снижается в среду и по отношению к доллару, и к евро, несмотря на продолжающуюся стабилизацию рынка нефти около 65,5 доллара за баррель.

Сохранение геополитических рисков, особенно перед длинными выходными в России, давит на курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" к 16.06 мск рос на 21 копейку, до 56,88 рубля, курс евро - на 35 копеек, до 70,65 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ СДАЕТ ПОЗИЦИИ

Курс рубля к доллару и евро снижался днем в среду на фоне котировок нефти около отметки 65,5 доллара за баррель сорта Brent.

Негативный фон поддерживался данными американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) о том, что число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру выросло в феврале в месячном выражении на 96 единиц, или на 4,41%, - до 2,271 тысячи штук. В годовом выражении количество буровых увеличилось на 244 единицы, или на 12,04%. В частности, в США показатель вырос на 32 единицы, или на 3,4% в месячном выражении, - до 969 штук, в Канаде - на 45 единиц, или на 16,1% - до 323 штук.

Кроме того, американский институт нефти (API) оценил, что запасы нефти в США за неделю по 2 марта выросли на 5,7 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста только на 2,7 миллиона.

С приближением длинных выходных в России многие игроки внутреннего валютного рынка наращивают длинные позиции в основных резервных валютах для снижения рисков, в том числе и геополитических, что давит на курс рубля, полагают трейдеры.

В итоге, рублевая цена "черного золота" закрепляется выше уровня 3,7 тысячи рублей за баррель. Курс доллара и евро при этом растет днем против рубля на 0,4-0,5%. Укрепление европейской валюты на форексе выше 1,24 доллара помогло ей расти против рубля более уверенно, чем доллару.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Участники российского валютного рынка покупают доллары и евро в преддверии начинающихся завтра в России длинных выходных, с учетом того, что в четверг ожидается решение ЕЦБ по денежно-кредитной политике, а в пятницу - значимая статистика американского рынка труда, рассуждает Том Левинсон из компании "Сбербанк КИБ".

"Пара USD/RUB сегодня может достичь отметки 57 с учетом фиксации прибыли по длинным рублевым позициям. Впрочем, текущий курс привлекателен для экспортеров, планирующих продавать иностранную валюту", - добавил он.

Снижение аппетитов к рискам в рубле носит локальный характер, считает Андрей Кочетков их компании "Открытие Брокер". "Нефть в районе 65 долларов за баррель марки Brent пока не способствует каким-то распродажам, тем более что укрепление доллара на глобальном рынке вновь затормозилось", - добавил он.