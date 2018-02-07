Рынок акций РФ в минусе вместе с бумагами сырьевых компаний

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций падает по основным индексам вместе с бумагами сырьевых компаний и металлургов.

Индекс Мосбиржи к 16.10 мск терял 1,21% - до 2275,37 пункта, индекс РТС – 1,61%, до 1260,72 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 18 копеек - до 56,85 рубля, курс евро - на 30 копеек - до 70,6 рубля.

Майский фьючерс марки Brent дешевеет на 0,4% - до 65,53 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

АКЦИИ "РУСАЛА"

Акции "Русала" более чем вдвое опережают снижение фондового индекса в среду: бумаги российской алюминиевой монополии снижаются на 3,1%, отмечает эксперт-аналитик "Финама" Алексей Калачев. По его мнению, это происходит в ожидании решения Высокого суда Лондона, которое в четверг или в пятницу может принять решение о законности продажи пакета Романа Абрамовича в "Норникеле", и, скорее всего, это решение будет положительным.

В этом случае может быть запущен в действие механизм "русской рулетки", когда структуры Олегам Дерипаски и Владимира Потанина сделают друг другу обязывающее предложение о покупке или продаже акций "Норильского Никеля", напоминает он.

"Несмотря на бравые заявления "Русала" о готовности выкупить акции "Норникеля", я сомневаюсь, что компании с отношением чистого долга к EBITDA выше 3,5х будет легко найти финансирование этой сделки. С другой стороны, "Русалу" категорически нельзя лишиться своей доли в "Норникеле" - от трети до половины чистой прибыли алюминиевого гиганта формируется за счет участия в "Норникеле", а акции компании служат обеспечением по кредитам, и даже снижение "Норикелем" размера дивидендов может повлечь за собой нарушение кредитных конвенантов", - комментирует аналитик.

"К тому же, в условиях, когда президентские выборы уже, что говорится, "на носу", на этот раз никто не вышел и не развел как раньше спорящих акционеров "Норникеля" по разным углам ринга. Так что можно сказать, что "Русал" оказался в патовой ситуации", - добавляет эксперт.

Как отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, бумаги "Русала" активно снижались на фоне роста опасений, что уход в отставку главного экономического советника Белого дома Гэри Кона усилит позицию сторонников торговых войн в администрации Дональда Трампа. "Соответственно, если производители стали и алюминия из Канады и Мексики могут рассчитывать на послабления, то при любом раскладе этих послаблений в сторону российских производителей не будет", - комментирует он.

Бумаги "Русала" были далеко не единственными представителями металлургии, которые снижались в среду, обращает внимание Кочетков. Так, дешевеют акции "Северстали" CHMF(-1,27%), бумаги "Мечела" MTLR(префы и обыкновенные акции падают на 1,39%), "Норникеля" (-0,99%).

"Ну и, наконец, спусковым крючком для падения акций мог оказаться технический фактор: во вторник котировки акций "Русала" пробили уровень поддержки в районе 37,8 рубля за акцию. После этого движению котировок вниз открылся путь как минимум до следующего уровня поддержки в районе 35 рублей за акцию, половину которого они попытались пройти сегодня", - добавляет Калачев из "Финама".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – префы "Селигдара" SELG(4,18%), акции ВТБ (1,66%), "Энел Россия" (1,25%), "Мегафона" MFON(1,1%), ТМК (0,94%) и акции "Акрона" AKRN(0,85%).

Среди лидеров падения – акции ИСКЧ (-4,39%), НМТП (-3,29%), Московской биржи (-2,5%), "Новатэка" NVTK(-2,5%), "Русгидро" (-2,22%), акции "Интер РАО" IRAO(-1,9%), "Газпрома" GAZP(-1,89%), "Лукойла" LKOH(-1,16%), "Роснефти" ROSN(-1,54%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Евгения Абрамович из Dukascopy Bank SA ожидает продолжения падения российских индексов акций во второй половине дня, поскольку участники рынка будут стремиться сократить вложения в акции компаний перед длительными выходными в РФ.

В данный момент техническая картина в индексе Мосбиржи намекает на то, что идет переход в формат широкой боковой консолидации, считает Сергей Судилин из ИК "Прайм Капитал".

"В текущей ситуации, когда общая оценка рынка уже не выглядит дешевой, сценарий боковика выглядит вполне оправданным. Сильных поддержек по индексу Мосбиржи нет вплоть до 2200-2210 пунктов, где проходит нижняя граница восходящего тренда. Ну а ближайшая зона сопротивления расположена около 2335-2355 пунктов", - комментирует он.