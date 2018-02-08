Рынок акций РФ снизился на негативном внешнем фоне

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по основным индексам на негативном внешнем фоне.

Индекс Мосбиржи к закрытию снизился на 0,58% - до 2289,9 пункта, индекс РТС – на 0,96%, до 1269,1 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.08 мск рос на 19 копеек - до 56,86 рубля, курс евро - на 23 копейки - до 70,53 рубля.

Майский фьючерс марки Brent падал на 2,19% - до 64,35 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

"На рынке акций в среду наметилась полноценная фиксация прибыли, как и ожидалось", - комментирует Анна Бодрова из "Альпари".

"Покупать, особенно в преддверии выходных, никто не спешил. А те, кто позволил себе оторваться от праздничных тортиков и вручения букетов, предпочли зафиксировать длинные позиции", - добавляет Алексей Коренев из "Финама".

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Акции "Юнипро" умеренно снизились на 0,11% на фоне данных по МСФО за 2018 год и конференц-колла менеджмента с инвесторами.

Как оценили аналитики "Велес Капитала", сама отчетность выглядит позитивно в сравнении с 2016 годом из-за эффекта низкои? базы, причинои? которои? стала авария на третьем блоке Березовскои? ГРЭС и последующее признание убытков от обесценения основных средств. Аналитики позитивно оценили, что во время конференц-звонка менеджмент озвучил намерения участвовать в программе модернизации тепловых станции? и информацию о том, что расходы на топливо снизились на 11,4% как из-за снижения выработки, так и из-за оптимизации работы блоков.

При этом они считают негативным фактором снижение выручки в 2017 году из-за спада выработки вследствие более низкои? загрузки станции? и ремонта аварии?ного блока Березовскои? ГРЭС. "Ни повышенные платежи ДПМ новых блоков Шатурскои? ГРЭС, Яи?винскои? ГРЭС и Сургутскои? ГРЭС-2, ни рост цен КОМ не смогли компенсировать данное снижение", - обращают внимание они.

В ходе общения с инвесторами были подтверждены планы по совокупным дивидендным выплатам в 2018 году в размере 14 миллиардов рублей, уже озвученные ранее, обращают внимание аналитики.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – префы "Селигдара" SELG(4,12%), акции ВТБ (3,21%), "Энел Россия" (3%), "Аэрофлота" AFLT(1,74%), "Яндекса" YNDX(1,59%), ЛСР (1,33%), "Мегафона" MFON(1,32%) и акции "Фосагро" PHOR(1,3%).

Акции ВТБ поднимаются второй день подряд, и, несмотря на вероятное сохранение боковика в пределах 5,2-5,5 копейки в краткосрочной перспективе, становятся более интересными на долгосрочный период, считает Бодрова из "Альпари".

"Попытка роста к локальным максимумам, которая пришлась на конец февраля, показала возможность бумаги идти выше при наличии повода. Наблюдаемый сейчас боковик можно воспринимать как консолидацию, но в перспективе горизонт вполне чистый", - комментирует аналитик.

Среди лидеров падения – акции ИСКЧ (-4,39%), НМТП (-2,86%), префы "Транснефти" (-2,51%), Московской биржи (-2,22%), "Русгидро" (-2,08%), префы "Мечела" MTLR(-1,8%), акции ТМК (-1,75%), обыкновенные акции "Татнефти" TATN(-1,45%) и акции "Газпрома" GAZP(-1,44%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Индекс Мосбиржи вернулся ниже 2300 пунктов, ближайшей поддержкой является отметка 2265 пунктов, но противостояние покупателей и продавцов теперь переносится на следующую неделю. Внешний фон тем временем становится все более мрачным, но его изменение российские инвесторы будут отыгрывать только в понедельник", - говорит Бодрова из "Альпари".

Индекс Мосбиржи на следующих торгах будет колебаться в диапазоне 2235-2345 пункта, индекс РТС при этом, скорее всего, будет колебаться в коридоре 1250-1287 пунктов, ожидает Иван Марчена из Forex Club.

После мартовских праздников, в понедельник, 12 марта Polymetal, "Мосэнерго" MSNG и "Лента" представят финансовые результаты за 2017 год по МСФО, напоминает аналитик "Велес Капитала" Алексей Адонин. В США будет опубликован отчет об исполнении федерального бюджета США за февраль, 13 марта в США будет опубликован индекс потребительских цен за февраль, добавляет он.