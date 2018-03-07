ОБЗОР - Рубль вечером снижался к доллару и к евро на ослабевшей нефти и росте рисков

МОСКВА, 7 мар /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером снижался к доллару и к евро на фоне сползания котировок нефти к уровню 64 доллара за баррель, отмечают трейдеры.

Риски торговых, валютных войн и геополитики сохраняют давление на российскую валюту, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" к 21.08 мск рос на 0,3 рубля - до 56,97 рубля, курс евро - на 0,35 рубля, до 70,65 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ РИСКОВ И НЕФТИ

Курс рубля к доллару и евро вечером снижался на фоне роста рисков сохранения длинных позиций в российской валюте.

Длинные выходные вынудили многих игроков нарастить длинные позиции в основных резервных валютах против рублевых. Этому способствовало общее снижение спроса на рисковые активы в связи с рисками торговых и валютных войн после инициативы президента США Дональда Трампа об увеличении ввозных пошлин на сталь и алюминий.

Кроме того, для рубля возросли геополитические риски после заявлений директора нацразведки США Дэниела Коутса, что новые санкции США по РФ могут последовать уже в течение недели.

Наконец, вечером стоимость нефти сползла в район 63 долларов за баррель на фоне данных Минэнерго США об увеличении запасов "черного золота" и добычи в стране. Коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 2 марта, выросли на 2,4 миллиона баррелей, или на 0,6% - до 425,9 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста запасов на 2,7 миллиона баррелей. При этом добыча нефти в США за неделю выросла на 0,84%, или на 86 тысяч баррелей в сутки, до 10,369 миллиона баррелей в сутки.

В итоге, доллар и евро вечером повышались против рубля на 0,5% каждый. Рублевая цена "черного золота" колебалась около уровня 3,65 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Пара доллар/рубль в среду проверяла на прочность сопротивление на уровне 56,9, которое "быкам" не удается покорить уже пятую сессию подряд, отметила Елена Кожухова из компании "Велес Брокер".

"Если игроки на повышение доллара одержат победу, валюта США может устремиться в район максимумов февраля и отметки 59 рублей. Пара евро/рубль, после закрепления накануне выше сопротивления 70,15, устремилась к новым вершинам и в случае преодоления 71 будет склонна к росту в район 72. Краткосрочно евро, однако, выглядит перекупленным", - оценила она.

На следующих торгах валюта США будет колебаться в диапазоне 56,3-57,3 рубля, евро – в коридоре 69,7-70,9 рубля, оценил Иван Марчена из компании Forex Club.