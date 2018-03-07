Биржи Европы закрылись ростом на заявлении ЕК об ответных мерах на импортные пошлины США

МОСКВА, 7 мар /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы Европы завершили торги среды в плюсе на фоне заявлений Еврокомиссии (ЕК) о возможных ответных мерах на импортные пошлины США на сталь и алюминий, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE 100 вырос на 0,16% - до 7157,84 пункта, французский CAC 40 - на 0,34%, до 5187,83 пункта, немецкий DAX - на 1,09%, до 12245,36 пункта.

Ранее в среду еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что в случае введения пошлин на импорт стали и алюминия в США Евросоюз может обложить пошлинами американскую сталь, продукцию промышленности и сельского хозяйства. Еврокомиссия уже обсудила предварительный список. ЕС может ввести ответные пошлины в течение двух месяцев.

Президент США Дональд Трамп 1 марта заявил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Согласно данным ЕК, США могут ввести эти пошлины уже в ближайшие дни. Позже Трамп также пригрозил ввести налог на европейские автомобили, если ЕС продолжит увеличивать пошлины для американских компаний.

Трейдеры также обратили внимание на новости из США. В ночь на среду экономический советник президента США Гэри Кон заявил, что решил уйти в отставку в ближайшие недели. Кон стал уже вторым чиновником администрации США за последнее время, который заявил об уходе со своего поста. Ранее такое решение приняла давняя соратница Трампа, директор Белого дома по коммуникациям Хоуп Хикс.

В четверг инвесторы ожидают заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Предполагается, что ЕЦБ сохранит базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%.