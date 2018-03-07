Финансовый сектор должен войти в будущую торговую сделку с ЕС по Brexit - Хаммонд

ЛОНДОН, 7 мар /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Положение о функционировании и регулировании британского финансового сектора после Brexit должно войти в будущую торговую сделку между Лондоном и Брюсселем, заявил министр финансов Великобритании Филип Хаммонд.

Заключение соглашения, согласно которому британские и европейские участники финансового рынка, а также их клиенты, смогут беспрепятственно вести операции в Лондоне и в ЕС, в интересах обеих сторон, подчеркнул он.

"Центр финансовых услуг в Великобритании - это двигатель, который управляет реальной экономикой не только в Соединенном Королевстве, но и во всей Европе", - сказал Хаммонд, выступая в среду в Лондонском Сити.

Министр также отметил, что заблуждаются те, кто думают, что в результате потери Лондоном статуса международного финансового центра выиграют Дублин, Франкфурт, Париж или Люксембург, потому что реальными бенефициарами стали бы другие глобальные финансовые центры, такие как Нью-Йорк, Сингапур и Гонконг. При этом доля европейского рынка существенно бы сократилась.

"Торговое соглашение будет заключено только в том случае, если оно будет справедливым и сбалансированным для обеих сторон. Учитывая структуру британской экономики и наши торговые отношения с 27 странами ЕС, трудно представить как сделка, не включающая (финансовые - ред.) услуги, может выглядеть справедливой и сбалансированной", - сказал Хаммонд.

Министр напомнил, что британские банки и финансовые компании управляют 1,5 триллиона евро европейских клиентов. Около 78% европейского валютного рынка, а также 74% процентных деривативов торгуются в Соединенном Королевстве.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.