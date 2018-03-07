Экономика США росла умеренными темпами в начале 2018 года - ФРС

МОСКВА, 7 мар /ПРАЙМ/. Экономика США в январе и феврале росла умеренными темпами, рост заработных плат во многих округах ускорился, а увеличение цен зафиксировано во всех округах, говорится в "Бежевой книге" (Beige Book) - сводке комментариев ФРС США по экономическому положению 12 округов страны.

С момента публикации предыдущего документа, занятость росла умеренными темпами. При этом в некоторых округах сообщалось о сохраняющейся нехватке кадров, особенно в сфере строительства, информационных технологий и промышленности.

Рост заработных плат во многих округах ускорился до средних темпов. "В большинстве округов работодатели повышают зарплату и расширяют пакет льгот в качестве ответных мер на условия плотного рынка труда", - говорится в документе. Согласно имеющимся в распоряжении регулятора комментариям, в некоторых округах отмечен умеренный рост зарплат после принятия налоговой реформы в стране.

Согласно документу, в четырех округах отмечен существенный рост цен на сталь, что было обусловлено, в частности, снижением конкуренции со стороны иностранных компаний. Отмечено и удорожание строительных материалов вследствие роста в строительном секторе. В некоторых округах сообщалось также об умеренном росте транспортных затрат, в основном в связи с удорожанием топлива. В целом по всем округам отмечен рост цен.