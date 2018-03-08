ПРОГНОЗ - Число заявок на пособие по безработице в США выросло до 220 тыс

МОСКВА, 8 мар /ПРАЙМ/. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 3 марта, выросло на 10 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 220 тысяч, прогнозируют аналитики, опрошенные агентством Рейтер.

Соответствующий релиз министерства труда США будет опубликован в четверг, 8 марта, в 16.30 мск.

В 15.45 мск в четверг Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) сообщит результаты мартовского заседания регулятора и решение по базовой процентной ставке. Большинством аналитиков ожидается, что ставка регулятора будет сохранена на рекордно низком уровне 0%.

В 16.30 мск состоится пресс-конференция главы банка Марио Драги.