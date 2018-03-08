Биржи АТР закрылись ростом на статистике из Китая и Японии

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга ростом на новой статистике по положительной динамике ВВП Японии и торговому балансу Китая, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,54%, до 21368,07 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,3%, до 2433,08 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,51%, до 3288,41 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,01%, до 1856,47пункта, а гонконгский Hang Seng Index – на 1,52%, до 30654,52 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,69%, достигнув 5942,9 пункта.

Экспорт Китая в феврале вырос максимальными за последние три года темпами - на 44,5% в годовом выражении, при этом импорт вырос на 6,3%, согласно данным главного таможенного управления страны.

Экспорт в феврале составил 171,6 миллиарда долларов, импорт - 137,8 миллиарда долларов. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса в феврале составило 33,74 миллиарда долларов против 20,35 миллиарда в январе.

Как сообщило правительство Японии, рост ВВП страны в четвертом квартале 2017 года по сравнению с этим же кварталом годом ранее, по второй оценке, составил 1,6% против первой оценки в 0,5%. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста всего на 0,9%. В квартальном выражении показатель вырос на 0,4% против ожиданий в 0,2%.

При этом аналитики, чье мнение приводит агентство MarketWatch, считают, что рост фондовых индексов не продлится долго. Инвесторы по-прежнему обеспокоены ситуацией с возможным введением импортных пошлин на сталь и алюминий в США. Как считает главный рыночный стратег IG Markets Крис Уэстон (Chris Weston), президент Дональд Трамп может объявить об этих мерах позднее в четверг.