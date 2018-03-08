Биржи Европы в основном растут накануне итогов заседания ЕЦБ

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Индексы основных европейских фондовых бирж в основном растут в четверг, в то время как инвесторы ожидают итогов мартовского заседания Совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.14 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,09%, до 7164,25 пункта, французский CAC 40 - на 0,18%, до 5197,21 пункта, немецкий DAX снижался на 0,35%, до 12202 пунктов.

Как пишет агентство MarketWatch, инвесторы переместили фокус внимания с ситуации с американскими импортными пошлинами на сталь и алюминий на заседание европейского регулятора, которое состоится позднее в четверг.

Несмотря на то что большинство аналитиков считают, что ЕЦБ сохранит базовую ставку на рекордно низком уровне 0%, некоторые аналитики прогнозируют изменение интонации регулятора относительно стратегии дальнейшей политики.

В частности, по мнению главного экономиста по еврозоне в Pantheon Macroeconomics Клауса Вистеса (Claus Vistese), регулятор может убрать из своего заявления стандартное уточнение о возможном "расширении программы покупки активов с рынка после сентября 2018 года, если это необходимо". В таком случае, считает Вистесен, это можно будет трактовать как "ястребиный" сигнал.

ЕЦБ ввел несколько лет назад ряд нестандартных мер денежно-кредитной политики. Речь идет, в частности, о снижении базовой процентной ставки ЕЦБ до нуля, ставки по депозитам — до отрицательного значения (-0,4%). ЕЦБ также реализует программу количественного смягчения (QE), или так называемую расширенную программу покупок активов (APP), в рамках которой приобретаются бумаги частного и госсектора. Главная цель регулятора в проведении таких мер — увеличение инфляции в еврозоне и приближение ее к целевому показателю: чуть ниже 2% на среднесрочную перспективу. Сейчас объем выкупа активов в рамках программы QE сохраняется на уровне 30 миллиардов евро в месяц с января по конец сентября 2018 года. До конца 2017 года лимит выкупа составлял в среднем 60 миллиардов евро в месяц.