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Валютные резервы Китая в будущем сохранятся на стабильном уровне


Рынки / Мировая экономика

ПЕКИН, 9 мар - ПРАЙМ. Валютные резервы Китая будут сохраняться на стабильном уровне благодаря устойчивости основных экономических показателей страны и стабильному курсу юаня, заявил в пятницу на пресс-конференции замглавы Народного банка Китая (центробанка) Пань Гуншэн.

"Наши основные экономические показатели сравнительно стабильные, как и обменный курс юаня, колебания которого происходят в обоих направлениях. В будущем валютные резервы Китая будут сохраняться по-прежнему на стабильном уровне", - сказал Пань Гуншэн.

Ранее ЦБ опубликовал данные по валютным резервам страны за февраль этого года, согласно которым валютные резервы страны сократились на 27 миллиардов долларов, снижение зафиксировано впервые после 12 месяцев стабильного роста.

По словам Пан Гуншэна, не стоит паниковать из-за снижения этого показателя в феврале. Он отметил, что это в первую очередь связано с ростом индекса валютного курса доллара и снижением курсового индекса облигаций на международном рынке.

"Во-первых, причина заключается в обменном курсе, так индекс валютного курса доллара в феврале вырос примерно на 1,7%, во-вторых, существует проблема стоимости активов, снизился индекс цен облигаций на мировом рынке, фондовые биржи США, ЕС и Японии упали на 4-5%", - сообщил Пан Гуншэн.

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