МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи к 10.06 мск пятницы рос на 0,23%, до 2296,55 пункта, индекс РТС - на 0,06%, до 1270,94 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
ГлавноеВсе новости
Российский рынок акций открылся ростом индексов на 0,06-0,23%
Рынки
- Биржи США закрылись в плюсе после заявлений о введении пошлин на сталь и алюминий
- Акции НЛМК и Северстали падают на 0,3-0,5% на фоне введения в США импортных пошлин
- Бумаги "Норникеля" растут на 0,8%, "Русала" - падают на 3,5% на соглашении акционеров ГМК
- Рубль в начале дня снизился на 16 коп к доллару и вырос на 36 коп к евро