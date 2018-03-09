Бумаги "Норникеля" растут на 0,8%, "Русала" - падают на 3,5% на соглашении акционеров ГМК

МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Акции "Норильского никеля" после небольшой просадки на открытии торгов на Московской бирже перешли к росту и поднимаются на 0,8% на фоне предварительного соглашения акционеров по долям в компании; при этом акции "Русала" продолжают падать и уже снижаются более чем на 3,5%.
К 10.16 мск акции "Норникеля" растут на 0,77%, акции "Русала" падают на 3,52%. При этом индекс Мосбиржи поднимается на 0,07%.
В четверг, 8 марта, "Русал" и "Интеррос" предварительно договорились о покупке каждой из компаний у Crispian Investments, аффилированной с Романом Абрамовичем, не более 2% акций "Норильского никеля".
При этом на бумаги "Русала" может влиять и решение, принятое накануне в США.
Президент США Дональд Трамп подписал в четверг распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно, положив начало новой протекционистской политике США и породив страхи торговой войны.