Акции НЛМК и Северстали падают на 0,3-0,5% на фоне введения в США импортных пошлин

МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Акции НЛМК и "Северстали" CHMF падают в пятницу на Московской бирже на 0,3-0,5% на фоне введения в США импортных пошлин на металлы, следует из данных торгов.

К 10.20 мск акции НЛМК снижаются на 0,31%, "Северстали" - на 0,5%. При этом индекс Мосбиржи поднимается на 0,18%.

Президент США Дональд Трамп подписал в четверг распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно, положив начало новой протекционистской политике США и породив страхи торговой войны.