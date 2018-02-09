ОБЗОР: Рынок акций РФ растет, рубль чувствует себя уверенно на фоне растущей нефти

МОСКВА, 9 мар /ПРАЙМ/. Рынок акций РФ вечером на пятничных торгах показывает позитивную динамику, рубль растет к доллару и евро на фоне цены на нефть, подскочившей выше 64,5 доллара за баррель по марке Brent.

Индекс Мосбиржи к 18.18 мск рос на 0,57% - до 2394,3 пункта, индекс РТС - на 0,83%, до 1280,69 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 10 копеек - до 56,69 рубля, курс евро - на 63 копейки - до 69,88 рубля.

Майский фьючерс марки Brent рос на 1,89% - до 64,81 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

ДИНАМИКА РУБЛЯ

Торги на фондовой Московской бирже проходят в спокойном режиме, объёмы торгов пониженные, отмечает Роман Ткачук из "Альпари". "Заметная доля трейдеров находится вдали от торговых терминалов. В частности, у банков (заметных участников торгов) выходной", - добавляет он.

В центре внимания статистика по рынку труда США, а также статистика от Baker Hughes по количеству буровых установок, которые будут опубликованы в 21.00 мск.

"В Хьюстоне продолжается энергетическая конференция CERAWeek с участием представителей ОПЕК. Они попытаются уговорить американских сланцевиков проводить более сбалансированную инвестиционную стратегию для поддержания высоких цен на нефть. В конце дня вероятна повышенная волатильность котировок нефти", - говорит аналитик.

Курс доллар/рубль торгуется с небольшим повышением на фоне общего усиления доллара на мировых рынках после заседания ЕЦБ, отмечает эксперт.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Сильный доллар – позитив для привилегированных акций "Сургутнефтегаза" SNGS(+1,48%), ведь переоценка валютной подушки компании позитивно скажется на финансовых результатах и размере дивидендов, считает Ткачук из "Альпари". В лидерах роста также акций "Магнита" MGNT(+2,7%) и ВТБ (+2,8%) – в последние дни акции этих двух взаимосвязанных компаний смотрятся уверенно, отмечает он.

"В аутсайдерах сегодня находятся акции металлургических компаний на фоне введения США импортных пошлин 25% для стали и 10% для алюминия. При этом возможно, что ряд стран будет освобожден от выплат таможенных сборов, наиболее вероятно, традиционные партнёры США - Канада, Мексика и Австралия. Это значит, что сила удара по китайским и российским металлургам будет выше", - комментирует аналитик.

На этом фоне ММК и "Северсталь" CHMF снижаются на 0,57% и 1,18%, соответственно, НЛМК – на 1,17%, "Норникель" - на 1,51%, при этом растут акции ТМК (1,02%).

В лидерах снижения находится "Русал" (минус 3,03%), на который, кроме прочего, давит снижение цен на алюминий, отмечает Ткачук.

Среди лидеров роста акции "Аэрофлота" AFLT(3,16%), "Юнипро" (2,72%), "Яндекса" YNDX(2,58%), обыкновенные акции "Башнефти" BANE(2,24%), акции ИСКЧ (2,04%) и акции Московской биржи (2,03%).

Среди лидеров падения – акции "Энел" (-0,91%), En+ (-0,57%), "Акрона" AKRN(-0,52%) и акции "Роснефти" ROSN(-0,51%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Внешние условия для рубля складываются относительно нейтрально, отмечает Михаил Поддубский из Промсвязьбанка PSBR. Цены на нефть демонстрируют локальное восстановление после снижения в предыдущие торговые сессии, основная группа валют развивающихся стран не показывает явно выраженной динамики, указывает он.

Пара доллар/рубль сегодня до конца дня может продолжать консолидацию вблизи отметки в 57 рублей за доллар, считает аналитик.

Динамика до конца дня будет определяться внешними факторами, в том числе изменением цены на нефть, где вероятна повышенная волатильность, считает Ткачук из "Альпари".