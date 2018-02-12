Рынок акций РФ и рубль выросли вслед за нефтью

МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Рынок акций РФ вырос в пятницу вечером, рубль продолжает чувствовать себя уверенно против основных иностранных валют из-за нефти марки Brent, подскочившей выше 65 долларов за баррель.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,89% - до 2311,69 пункта, индекс РТС - на 1,21%, до 1285,53 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 22.46 мск снижался на 16 копеек - до 56,64 рубля, курс евро - на 77 копейки, до 69,73 рубля.

Майский фьючерс марки Brent рос на 2,99% - до 65,52 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

ДИНАМИКА РУБЛЯ

Некоторым внешним позитивом для локального рынка послужила публикация блока заокеанской статистики, характеризующей состояние рынка труда в США, отмечает Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

"Как это нередко случается, свежие данные носили неоднозначный характер. Но все же в целом их можно трактовать как позитивные. Уровень безработицы в США по итогам февраля не изменился, составив 4.1%. Вместе с тем существенный февральский прирост количества рабочих мест заметно превысил консенсус-прогноз. Значимость иностранной статистики и характера изменения важных внешних индикаторов сегодня возрастает, поскольку в связи с выходным днем в России практически отсутствуют какие-либо заметные внутренние новости", - комментирует Манжос.

Статистика по рынку труда США за февраль получилась противоречивой - занятость выросла на 313 тысяч (выше ожидавшихся 200 тысяч), а уровень безработицы остался на уровне 4,1% (не дотянув до ожидавшихся 4%), напоминает Роман Ткачук, аналитик "Альпари". Ниже ожиданий оказался и рост средней почасовой зарплаты - на 0,1% при прогнозных 0,2%, добавляет он.

Реакция мирового валютного рынка оказалась сдержанной: пара EUR/USD в определенный момент выросла до 1,231, но затем откатилась назад в район 1,228. Американский фондовый рынок отреагировал исключительно позитивно - фьючерс S&P 500 подрос на 0,5%, до 2755 пунктов, указывает эксперт.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста акции "Аэрофлота" AFLT(3,59%), Московской биржи (3,39%), "Магнита" MGNT(2,86%), ВТБ (2,89%), "Юнипро" (2,87%) и акции "Мосэнерго" MSNG(2,23%).

"Акции банка ВТБ (2,89%) продолжают пользоваться повышенным спросом после известия о повышении долгосрочных и краткосрочных рейтингов эмитента до инвестиционного уровня агентством S&P Global Ratings. Значимым среднесрочным позитивом для этих бумаг остается недавняя публикация сильной годовой финансовой отчетности Группы ВТБ по МСФО" - говорит Манжос из ИК "Норд-Капитал".

Следующей технической целью и сопротивлением для акций ВТБ выступает пока еще достаточно далекая отметка 6 копеек, полагает аналитик. Возможно, для ее достижения и уверенного преодоления этим бумагам потребуется не один торговый день, считает он.

Среди лидеров падения – акции "Фосагро" PHOR(-2,05%), обыкновенные акции "Мечела" MTLR(-1,22%) и акции "Акрона" AKRN(-0,68%).

Наиболее заметной тенденцией на локальном рынке сегодня стало падение стоимости многих представителей металлургического сектора: ГМК "Норильский Никель" GMKN(-0,74%), "Северсталь" CHMF(-0,51%), НЛМК (-0,51%), "Русал" (-2,79%), отмечает Манжос.

"Явным негативом для указанных бумаг, за исключением акций "Норникеля", стала новость о том, что президент США Дональд Трамп официально одобрил введение заградительных импортных пошлин в размере 25% на сталь и 10% на алюминий. Новый "приступ" отраслевого протекционизма в США может послужить дурным примером и для других стран. А это, в свою очередь, способно пошатнуть позиции российских экспортеров металлов и на других зарубежных рынках", - комментирует он.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Сейчас индекс Мосбиржи сумел превысить значимую отметку 2300 пунктов, которая остается для него ближайшей точкой притяжения, указывает Манжос из ИК "Норд-Капитал".

"Позитивное открытие рынка акций в США и усилившийся рост стоимости фьючерсов на нефть создают позитивные условия для старта торгов в России в следующий понедельник. В случае если до конца пятницы не случится резкого ухудшения внешнего фона, мы ожидаем позитивного открытия индекса Мосбиржи в понедельник с умеренным приростом порядка 0,2-0,5% по отношению к уровню пятничного закрытия", - прогнозирует эксперт.

Акции сырьевых компаний находятся под давлением на фоне разгорающихся в мире торговых войн после введения США импортных пошлин 25% для стали и 10% для алюминия, отмечает Роман Ткачук из "Альпари".

Примеру США могут последовать Евросоюз, Китай и другие страны, этот фактор негативен для товарных активов, считает он. С высокой вероятностью может пострадать традиционно ориентированная на экспорт российская металлургическая отрасль, указывает эксперт.

Для индекса РТС позитивом будет выход на уровень 1270, что позволит также завершить день в плюсе, полагает Ткачук.