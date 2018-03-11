Сеул может снять запрет на проведение ICO

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. В Южной Корее финансовыми властями готовится план по возможной легализации ICO, пишет Korea Times.

"Финансовые власти ведут переговоры с налоговым ведомством, министерством юстиции и другими структурами правительства по поводу плана по проведению ICO при условии соблюдения ряда требований", - сказал источник издания.

По словам другого источника, запрет на проведение ICO может быть снят после того, как в Корее будет создана нормативно-правовая основа для регулирования торгов криптовалют.

Ранее в стране ICO были признаны незаконным методом привлечения финансирования.