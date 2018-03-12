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Нефть слабо дорожает на снижении количества нефтяных буровых установок в США


Commodities / Рынки

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть незначительно растут в понедельник утром на данных о снижении количества нефтяных буровых установок в США, а также на статистике рынка труда страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.49 мск стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,06%, до 65,53 доллара за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,03%, до 62,06 доллара за баррель.

В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE) отчиталась о числе буровых установок в США. Согласно данным BHGE, по итогам завершившейся 2 марта рабочей недели общее число буровых установок в США увеличилось на три штуки - до 984 единиц.

Но при этом число нефтяных установок снизилось на четыре штуки, до 796 единиц. Число газовых буровых установок, соответственно, выросло на семь и составило 188 штук.

По мнению аналитиков, на ход торгов также повлияла статистика рынка труда США. По данным минтруда страны, опубликованным в пятницу, в феврале экономика США прибавила 313 тысяч рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики. Этот рост стал крупнейшим за более чем 1,5 года. Аналитики ожидали увеличения рабочих мест на 200 тысяч.

Рост числа рабочих мест может способствовать увеличению спроса на топливо. "Сокращение числа буровых установок и хорошие показатели занятости, возможно, поддерживали рост цен на нефть", - приводит агентство Рейтер мнение инвестиционного аналитика Rivkin Securities Уильяма O'Лафлина (William O'Loughlin).

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