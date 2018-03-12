Доллар находится под давлением на неоднозначной статистике рынка труда США

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Доллар дешевеет к основным мировым валютам в понедельник утром после выхода данных рынка труда США, которые, несмотря на значительный рост рабочих мест, не оправдали ожиданий по снижению уровня безработицы и показали замедление темпов роста зарплат, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.09 мск курс евро к доллару рос до 1,2323 доллара за евро с 1,2308 доллара на предыдущих торгах, курс доллара к иене опускался до 106,50 иены за доллар со 106,81 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,13% - до 89,97 пункта.

В пятницу министерство труда США сообщило, что уровень безработицы в феврале в стране неожиданно сохранился на уровне предыдущего месяца в 4,1%, тогда как эксперты ожидали снижения показателя до 4%. При этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики в феврале увеличилось на 313 тысяч против прогноза в 200 тысяч. Показатель роста января был пересмотрен до 239 тысяч с 200 тысяч.

Почасовая заработная плата в стране в феврале выросла на 2,6% в годовом выражении и составила 26,75 доллара. В месячном выражении увеличение произошло на 0,15%, или на 4 цента. В январе рост составлял 2,9% и 0,30% соответственно. После выхода такой статистики трейдеры предполагают, что ФРС США может повысить ключевую ставку три раза в текущем году, тогда как четвертое повышение теперь оценивается с вероятностью один к четырем, передает агентство Рейтер.

"Сейчас причин покупать доллар не много, если учесть такие факторы, как затянувшаяся неопределенность относительно торговой политики США", - также приводит агентство мнение старшего валютного стратега Barclays в Токио Синьитиро Кадоты (Shinichiro Kadota).