События в сфере макроэкономики и бизнеса 12 марта

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 12 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония - Индекс BSI деловых условий крупных производителей (1кв2018)
|9,7
|2,9 (факт)
|предв.
|EUR
|Еврозона - встреча министров финансов ЕС
|20:00
|USD
|США - Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот
|2,811%
|21:00
|USD
|США - Отчет об исполнении федерального бюджета США (февраль)
|49 млрд долл
|-222,3 млрд долл
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|RUB
|Лента - финансовая отчетность по МСФО за 2017
|10:00 мск (07:00 GMT)
|RUB
|Polymetal Int - финансовая отчетность по МСФО за 2П2017/2017
|12:00 мск (09:00 GMT)
|RUB
|Polymetal Int - телеконференция менеджмента
|RUB
|Мосэнерго - финансовая отчетность по МСФО за 2017
|RUB
|ТГК-1 - финансовая отчетность по МСФО за 2017
|RUB
|РД КазМунайГаз - ВОСА (вопрос о делистинге с LSE и KSE)
|RUB
|НЛМК - ВОСА (реестр закрыт 29.01.2018, в форме заочного голосования, досрочные перевыборы Президента /Председателя Правления/ ПАО НЛМК)
|RUB
|Мегафон - ВОСА (реестр закрыт 15.02.2018, избрание Правления, определение размера вознаграждений членов СД)
|RUB
|ГАЗ - закрытие реестра для ВОСА (05.04.2018, в заочной форме, повестка не раскрыта)
|RUB
|ФосАгро - закрытие реестра на выплату див-дов (ВОСА - 26.02.2018, досрочные перевыборы СД, див-ды 9м2017)
|63 (1кв2016) + 33 (1П2016) + 39 (9м2016) + 30 (фин) - див-д 2016
|21 (1кв2017) + 24 (1П2017) + 21 (9м2017) - див-д 2017