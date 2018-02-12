Бумаги компаний РФ на LSE торгуются в основном в плюсе

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "зеленой зоне", дешевеют лишь расписки АФК "Система" AFKS, "Новатэка" NVTK и "Газпром GAZP нефти", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.34 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN росла на 0,64%, до 5,54 доллара, "Лукойла" LKOH - на 0,51%, до 66,54 доллара, "Новатэка" - снижалась на 0,29%, до 138,2 доллара. Цена бумаг "Газпрома" поднималась на 1,69% - до 4,94 доллара, "Газпром нефти" - опускалась на 0,19%, до 25,9 доллара.

Стоимость бумаг ВТБ увеличивалась на 1,38%, до 2,21 доллара, Сбербанка SBER - на 0,7%, до 20,07 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 1,77%, до 23 долларов.

Бумаги "Норникеля" росли в цене на 0,68% - до 19,48 доллара, "Северстали" CHMF - на 0,58%, до 15,6 доллара. Цена расписок НЛМК увеличивалась на 2,4% - до 26,22 доллара.

Бумаги "Магнита" MGNT дорожали на 1,12%, до 19,72 доллара, "Ленты" - на 2,78%, до 6,48 доллара. Стоимость расписок АФК "Система" снижалась на 1,96%, до 4,19 доллара.