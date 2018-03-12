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Биржи США открылись ростом на статистике по рынку труда страны


Рынки / Индексы

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в понедельник начали торги положительной динамикой после того, как отчет Минтруда в пятницу показал замедление роста зарплат в стране, следует из данных торгов.

По состоянию на 16.51 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,25%, до 25398,95 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,41%, до 7591,81 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,23%, до 2792,98 пункта.

Согласно данным министерства труда США, рост заработной платы в стране в феврале замедлился до 2,6% в годовом выражении после показателя в 2,9% месяцем ранее. Уровень безработицы в США не изменился с января - 4,1%, тогда как эксперты ожидали снижения индикатора до 4%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 313 тысяч.

По мнению аналитиков, эта статистика ослабила опасения трейдеров по поводу слишком высокой инфляции и перспектив более активного повышения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США. "Отчет показывает, что экономика может продолжать создавать рабочие места уверенными темпами... не заставляя ФРС дестабилизирующе ужесточать политику", - приводит издание The Wall Street Journal мнение экспертов Mizuho International.

В понедельник станут известны февральские данные по балансу бюджета США. Рынки ожидают дефицита бюджета в размере 222,3 миллиарда долларов после январского профицита в 50,2 миллиарда долларов.

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