Еврогруппа ждет в апреле от Греции стратегию ее долгосрочного экономического роста

БРЮССЕЛЬ, 12 мар /ПРАЙМ/, Мария Князева. Совет министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) ждет, что Греция, получающая с 2010 года внешнюю финансовую помощь, в апреле представит стратегию своего долгосрочного экономического роста, сказал глава Еврогруппы Марио Сентено на пресс-конференции после заседания совета.

Нынешняя, уже третья подряд программа внешней финансовой помощи должна завершиться в августе текущего года. Сентено уверен, что Греция сможет успешно выйти из этой программы. Однако стране может быть предоставлена так называемая пост-программная дополнительная поддержка.

"Мы ожидаем, что Греция в апреле представит долгосрочную стратегию роста, которая будет ключевым элементом структуры (возможной поддержки страны – ред.) после завершения текущей программы, которая будет определена ближе к завершению программы", - сказал он.