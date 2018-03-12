Биржи Европы закрылись разнонаправленно на корпоративных новостях

МОСКВА, 12 мар /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы Европы завершили торги понедельника без ярко выраженной динамики на новостях крупных европейских компаний, свидетельствуют данные торгов.

По итогам дня британский FTSE 100 уменьшился на 0,13% - до 7214,76 пункта, французский CAC 40 - вырос на 0,04%, до 5276,71 пункта, немецкий DAX - на 0,58%, до 12418,39 пункта.

Инвесторы отыгрывали новость о том, что в воскресенье немецкий концерн E.ON объявил о покупке у энергетической компании RWE 76,8% акций в компании Innogy, специализирующейся на возобновляемой энергии. При этом RWE взамен получит 16,67% акций E.ON, которая также собирается вести переговоры с миноритарными акционерами Innogy о приобретении их акций по цене 40 евро. Бумаги E.ON закрыли торги ростом на 5,47%, а RWE - на 7,82%.

Вместе с тем, совет директоров британской GKN, производящей детали для аэрокосмической отрасли, в понедельник отклонил финальное предложение о покупке компании со стороны инвестфирмы Melrose Industries за 8,1 миллиарда фунтов стерлингов. "Совет директоров считает, что пересмотренное предложение Melrose продолжает фундаментально недооценивать GKN и без колебаний единогласно отвергает его", - сообщила компания. Акции GKN на этих новостях завершили торговую сессию снижением на 2,53%, а Melrose - 4,98%.

Европейские инвесторы продолжали следить за событиями вокруг введения США ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно. Европарламент по предложению ведущей фракции ассамблеи - Европейской народной партии (ЕНП) - 14 марта обсудит ответные меры ЕС.

Еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер в воскресенье отметила, что Европа не намерена бездействовать после введения Вашингтоном ввозных пошлин и пригрозила ответными мерами. Ранее еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем подчеркнула, что Еврокомиссия 7 марта обсудила предварительный список промышленной и сельскохозяйственной продукции из США, которая может быть обложена ответными пошлинами, включая сталь, виски "бурбон", арахисовое масло и апельсиновый сок. Список передан Еврокомиссией в правительства стран ЕС для его возможного расширения.