Цена биткоина перешла к снижению на негативных новостях крипторынка

МОСКВА, 12 мар /ПРАЙМ/. Цена биткоина (bitcoin) в понедельник вечером перешла к снижению, инвесторы продолжают отыгрывать негативные новости крипторынка, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 21.57 мск биткоин дешевел на 3,47%, до 9,28 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 3,96%, до 9,21 тысячи долларов, на GDAX - на 4,33%, до 9,22 тысячи долларов.

Что касается альтернативных криптовалют, то Ethereum дешевел на CoinMarketCap на 3,89%, до 701,58 доллара, Ripple — на 4,05%, до 0,79 доллара, Bitcoin Cash — на 7,24%, до 1,057 тысячи долларов. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 374,812 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 42% всего рынка криптовалют.

Инвесторы продолжают отыгрывать новости прошлой недели. В частности, негативно на стоимости криптовалюты отразились сообщения о взломе биржи Binance. О причинах проблем криптобиржи не сообщалось. Закрытие финансовым регулятором Японии (FSA) двух бирж - FSHO и Bit Station - из-за того, что они не смогли обеспечить защиту своих клиентов и предотвратить отмывание денег, также оказало влияние на ход торгов.

Не остались без внимания трейдеров и новости от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) об ужесточении требований к криптобиржам. Так, согласно SEC, все платформы и биржи, торгующие криптовалютами и токенами, должны быть зарегистрированы по установленным правилам для бирж и брокеров.