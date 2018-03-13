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Нефть продолжает дешеветь на опасениях роста добычи в США


Commodities / Рынки

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром продолжают негативную динамику предыдущего торгового дня, вызванную прогнозами минэнерго США о росте добычи в апреле, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.00 мск стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,17%, до 64,84 доллара за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,21%, до 61,23 доллара за баррель.

Добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США в апреле текущего года, как ожидает управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны, увеличится по сравнению с мартом на 131 тысячу баррелей в сутки — до 6,954 миллиона баррелей. На данный момент оценка добычи составляет 6,823 миллиона баррелей в сутки. Самое большое увеличение добычи в апреле ожидается на месторождении Permian - на 80 тысяч баррелей, до 3,156 миллиона баррелей в день. После выхода этого прогноза в понедельник нефть подешевела примерно на 1%.

"Нефтяные цены опустились на опасениях того, что рост добычи в США может привести к увеличению запасов сырья в стране", - цитирует агентство Рейтер слова аналитиков банка ANZ.

В начале марта EIA подняло прогнозную оценку добычи нефти в США в 2018 году до очередного исторического рекорда - 10,7 миллиона баррелей в сутки. В 2019 году EIA прогнозирует добычу в США на уровне 11,3 миллиона баррелей, что выше прогноза предыдущего месяца. В 2017 году средний уровень добычи составил 9,3 миллиона баррелей в день.

В среду инвесторы ожидают статистику по запасам нефти в США по итогам прошедшей недели. Свои данные опубликуют Американский институт нефти (API) и министерство энергетики США. Аналитики прогнозируют, что запасы сырья в стране за неделю по 9 марта выросли на 1,5 миллиона баррелей, или на 0,35% - до 427,4 миллиона баррелей.

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