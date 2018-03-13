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События в сфере макроэкономики и бизнеса 13 марта


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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 13 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:10 AUDАвстралия - Выступление заместителя управляющего РБА /Резервного Банка Австралии/ Мишель Баллок
3:30 AUDАвстралия - Жилищные кредиты (м/м) (январь)-2,30% -1,1% (факт)
3:30 AUDАвстралия - Индекс делового доверия NAB (февраль)129 (факт)
7:30 JPYЯпония - Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м)-0,20% -0,6% (факт)
9:30 EURИзменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (4кв2017)0,30%0,3% (факт)
11:00 EURФранция - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Испании (г/г) (февраль)1,10%1,10%
11:00 EURИспания - Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (февраль)1,20%1,20%
13:00 EURГермания - Индекс экономических настроений ZEW (март)17,8
предв. EURЕврозона - встреча министров финансов ЕС
13:00 EURЕврозона - Индекс экономических настроений от ZEW29,3
15:30 USDСША - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)0,30%0,20%
15:30 USDСША - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль)1,80%1,80%
15:30 USDСША - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)0,50%0,20%
17:15 CADКанада - Выступление Главы Банка Канады Стивена Полоза
23:30 USDСША - Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)5,661 млн барр

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
 RUBТинькофф Банк - финансовая отчетность по МСФО за 4кв2017 и телеконференция менеджмента
 RUBНОВАТЭК - СД (о созыве ГОСА и рекомендации по размеру фин. див-дов 2017)6,9 (1П2016) + 7 (фин) - див-д 20166,95 (1П2017) - див-д 2017
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